【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率為50.38%　聶德權：專家顧問將審核

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

港府最快下月為市民注射新冠疫苗，負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權表示，最快農曆新年後會開展疫苗接種計劃，籌備工作可在本月內完成。至於科興疫苗巴西測試有效率為50.38%，他強調專家顧問委員會將審核。

聶德權今早出席電台節目訪問時指出，本港採購的3款新冠疫苗，包括BioNTech、科興，以及阿斯利康與牛津大學共同研發的疫苗，合共有2,550萬劑，以每人打2劑計算，足夠全港人口的1.5倍，有關的開支等問題會在計劃完成後公布。

他又預計BioNTech的疫苗會在二月抵港，最快農曆新年後會開展疫苗接種，屆時會在18區的體育館等場地設立社區疫苗接種中心、安排外展接種隊為安老院舍院友及員工接種等，期望籌備工作可在本月內完成。他又提到，科興疫苗和由阿斯利康與牛津大學共同研發的疫苗，儲存溫度要求較低，可由私家醫生為市民接種。

他稱，現時難以預計計劃最終有多少市民參與，因不同時間及情況會有不同想法，全球目前都正接種，最重要是效果如何。

巴西最新臨床測試顯示，科興疫苗「整體有效率」為50.38%，詳情即看：【下一頁】



聶德權在出席節目後被問到巴西研究發現，科興疫苗總體有效率為50.38%，剛好符合申請作緊急應用的要求。他強調本港在接種疫苗前，必定會 經專家顧問委員會審視及審核，基於臨床數據及專家意見作建議，又指疫苗本身在香港以外的藥物監管機構得到批准緊急使用，港府亦會根據法例給予緊急使用的認可，委員會正密鑼緊鼓處理有關工作，本周會開會審視相關問題。

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責任編輯：郭詩詩