【萬千星輝2020】前空姐爆龔嘉欣為事業拒當少奶　大馬視后Katy唯一擔憂太遲生BB

▲ 前空姐「莎姐」大讚龔嘉欣。

前國泰空姐「莎姐」離職服務多年的公司後，轉當YouTuber並不時爆機上所見所聞。在《萬千星輝頒獎典禮2020》完結後，「莎姐」出片稱讚憑《香港愛情故事》獲「最受歡迎電視女角色」兼憑《殺手》成「大馬視后」龔嘉欣（Katy）實至名歸，更爆料指嘉欣為事業放棄愛情。

莎姐開咪大讚龔嘉欣實力無庸置疑，認為她在劇集《殺手》的表現非常亮眼。之後，莎姐引述馬來西亞空姐朋友的消息指，Katy原本有機會在大馬當少奶奶享福。

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▲ Katy獲最受歡迎電視女角色和大馬視后。（《經濟日報照片）

龔嘉欣拒做金絲雀

莎姐表示：「很多人知道龔嘉欣曾經在大馬有位很愛她的有錢男朋友，隨她花錢。但龔嘉欣有少奶奶不當，為演戲而放棄愛情，聽聞大馬的人已經收到他們的婚訊，龔嘉欣原本可以嫁入豪門，但對自己演員職業的執著而放棄少奶奶這份『荀工』。」

曾有報道指，龔嘉欣因為大馬富二代男友忽然富貴，斥資近千萬購買將軍澳海景單位，Katy曾就事件解釋：「間屋是我用儲落的錢再加首次按揭買，按揭成數好高，要月供的。」

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自認工作狂

其實由龔嘉欣、譚凱琪、沈卓盈和陳凱琳組成的「少婦聯盟」內，一眾好姊妹不但已婚甚至以為人母或將為人母，唯獨現年31歲的Katy仍是單身貴族。

事業心重的龔嘉欣甚至為演藝工作而拒當大馬少奶奶。

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Katy曾接受TOPick訪問曾表示自己為婚期「心急」的階段已過去：「那份壓力已經過了，現時大家較緊張我的事業，想我更加好，聽到這些鼓勵是開心的，很少人問我何時結婚生仔，最常問我甚麼時候拍劇。」

曾希望廿多歲結婚的Katy明白一切只是「希望」，表示現在除工作，唯一擔憂的是不要太遲生小朋友而已，希望Katy早日遇真命天子並可事業家庭兩得意。

同場加映：姜麗文專訪

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