  • 18°C
香港時間 : 2021113日 (週三) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝2020】前空姐爆龔嘉欣為事業拒當少奶　大馬視后Katy唯一擔憂太遲生BB

娛樂 11:57 2021/01/13

分享：

熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

前空姐「莎姐」大讚龔嘉欣。

前國泰空姐「莎姐」離職服務多年的公司後，轉當YouTuber並不時爆機上所見所聞。在《萬千星輝頒獎典禮2020》完結後，「莎姐」出片稱讚憑《香港愛情故事》獲「最受歡迎電視女角色」兼憑《殺手》成「大馬視后」龔嘉欣（Katy）實至名歸，更爆料指嘉欣為事業放棄愛情。

莎姐開咪大讚龔嘉欣實力無庸置疑，認為她在劇集《殺手》的表現非常亮眼。之後，莎姐引述馬來西亞空姐朋友的消息指，Katy原本有機會在大馬當少奶奶享福。

【萬千星輝2020】勇奪最受歡迎男女角色　張振朗洗走黑氣龔嘉欣感謝爺爺教誨

Katy獲最受歡迎電視女角色和大馬視后。（《經濟日報照片）

龔嘉欣拒做金絲雀

莎姐表示：「很多人知道龔嘉欣曾經在大馬有位很愛她的有錢男朋友，隨她花錢。但龔嘉欣有少奶奶不當，為演戲而放棄愛情，聽聞大馬的人已經收到他們的婚訊，龔嘉欣原本可以嫁入豪門，但對自己演員職業的執著而放棄少奶奶這份『荀工』。」

曾有報道指，龔嘉欣因為大馬富二代男友忽然富貴，斥資近千萬購買將軍澳海景單位，Katy曾就事件解釋：「間屋是我用儲落的錢再加首次按揭買，按揭成數好高，要月供的。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【萬千星輝2020】由敦厚郭靖到《開心速遞》奸商雷公　白彪憑《香港愛情故事》奪男配角獎

自認工作狂

其實由龔嘉欣、譚凱琪、沈卓盈和陳凱琳組成的「少婦聯盟」內，一眾好姊妹不但已婚甚至以為人母或將為人母，唯獨現年31歲的Katy仍是單身貴族。

事業心重的龔嘉欣甚至為演藝工作而拒當大馬少奶奶。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Katy曾接受TOPick訪問曾表示自己為婚期「心急」的階段已過去：「那份壓力已經過了，現時大家較緊張我的事業，想我更加好，聽到這些鼓勵是開心的，很少人問我何時結婚生仔，最常問我甚麼時候拍劇。」

曾希望廿多歲結婚的Katy明白一切只是「希望」，表示現在除工作，唯一擔憂的是不要太遲生小朋友而已，希望Katy早日遇真命天子並可事業家庭兩得意。

同場加映：姜麗文專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝2020】勇奪最受歡迎男女角色　張振朗洗走黑氣龔嘉欣感謝爺爺教誨
13:12 2021/01/11
【萬千星輝2020】勇奪最受歡迎男女角色　張振朗洗走黑氣龔嘉欣感謝爺爺教誨
【萬千星輝2020】蔡思貝發文感激兩極意見　出爐視后：鞭策自己使我走得更遠
17:20 2021/01/12
【萬千星輝2020】蔡思貝發文感激兩極意見　出爐視后：鞭策自己使我走得更遠
【萬千星輝2020】直擊小生花旦紅地毯盛況　陳自瑤+彭慧中+陳詩欣鬥性感搶鏡【多圖】
18:33 2021/01/10
【萬千星輝2020】直擊小生花旦紅地毯盛況　陳自瑤+彭慧中+陳詩欣鬥性感搶鏡【多圖】
龔嘉欣 陳凱琳 譚凱琪 沈卓盈 娛樂人物職業 演員 結婚 萬千星輝頒獎典禮 家庭關係 YouTuber

最高瀏覽

【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元
12:54 2021/01/12
【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
16:50 2021/01/12
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
12:36 2021/01/12
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣