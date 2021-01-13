【萬千星輝2020】《東張西望》主持黎寬怡被指不尊重白彪　貓仔貼片+發文解釋事件

▲ 《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）解釋拍攝合照是在完成訪問白彪後進行。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》於周日（10日）晚上舉行並結束，《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）負責於後台訪問一眾得獎者的感受。可是在事後，黎寬怡被指訪問最佳男配角得主白彪時時為影大合照，而突破「閃人」，被網民指摘不尊重白彪。

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▲ （取自IG）

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黎寬怡解釋事件

貓仔黎寬怡知道此事後，在昨晚（1月12日）於個人社交平台貼出當時的影片並發文解釋：

收到朋友們轉寄過來有關我工作期間失禮、不尊重前輩白彪哥的報道，真的感到非常吃驚。 其實當時跟白彪哥的訪問已經完成，而我們都跟有他說謝謝以表明我哋已經完成訪問了。然後，我們東張西望同事才叫我上台拍照。可能直播期間，我的聲線比較輕而做成今次一個誤會🙏🏼 經過今次後，我會吸取經驗，以後我多加留意，會做得更好！我亦明白自己有好多不足之處，我會繼續努力學習、努力改進。在此好多謝大家的意見同支持，我都會一一接受和改進。希望有一天可以成為大家喜歡的主持❤️ 謝謝🙏🏻

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黎寬怡多次失態

《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）憑喊成名，她曾因訪問張衞健、黃宗澤等藝人時緊張過度而爆喊，被封「喊包」，幸好當時獲得張衛健出言安慰。

經過數個月後，她訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘同胡定欣時，她又再次爆喊，令人覺得有點過火。另外，她往老人院試穿束衣亦爆喊，不禁令網民鬧她搏上位。

貓仔也曾在訪問中失言，她訪問客串演出《香港愛情故事》的葉童時，問對方：「導演話搵你唔係因為你演技，你知唔知係乜嘢？」

葉童聽後茫然反問：「因為我麻麻哋，(戲）屎？」她才說：「唔係呀，佢話係睇中你嘅氣質呀！」雖然其實她一心想表示葉童有氣質，可是說話欠技巧反令受訪者感到被冒犯。

同場加映：李旻芳、黃耀英專訪