【寒冷天氣】打鼓嶺今早錄得最低氣溫-0.9度　新界部分地區有結霜報告

本港天氣持續寒冷，天文台表示，寒冷的冬季季候風正影響華南，今早（13日）本港市區氣溫曾降至10度左右，而打鼓嶺錄得最低氣溫-0.9度，是該站有記錄以來的最低氣溫，而新界部分地區有結霜報告。

▲ 打鼓嶺錄得最低氣溫-0.9度。（天文台圖片）

天文台指，今早新界內陸地區的輻射冷卻相當顯著，部分地區，如上水及沙田等氣溫降至3度或以下，並出現結霜，其中打鼓嶺最低氣溫降至零下0.9度，北潭涌則錄得零下0.5度，均是兩站有記錄以來最低。

天文台解釋，輻射冷卻是指地面熱能晚上以紅外線形式釋放到天空，新界內陸空曠地方因較少高樓大廈，散熱速度較快，尤其在天朗氣清的日子，輻射冷卻會特別明顯，氣溫會顯著較市區低。

天文台預測本港地區今日天晴，非常乾燥，早上寒冷，吹輕微至和緩東北風。展望未來兩三日氣溫回升，下周初再度轉冷。根據九天天氣報告，下周一的氣溫低見10度，而周二氣溫介乎12至16度，至於「大寒」的1月20日氣溫介乎14至18度，當日多雲，有幾陣雨，市民外出時要注意保暖！

▲ 末來9日天氣。（天文台資料）

科學主任何俊傑表示，寒冷天氣警告、紅色火災危險警告和霜凍警告現正生效。他提醒市民要注意保暖，並關心身邊長者的健康狀況。

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記者：陳麗娜