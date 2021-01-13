【情人節2021】簡易牛油果阿根廷青醬配煎牛扒 Celia公開鎖肉汁秘訣【附食譜詳情】
休閒消費 19:41 2021/01/13
情人節快到，在家也可以炮製浪漫晚餐，今集《靚太廚房》邀請到Cooking Fever創辦人兼廚藝導師Celia Chan，教大家做有異國風情的牛油果阿根廷青醬配煎牛扒，帶來一些新鮮感。她亦會分享煎出超有肉汁牛扒的秘訣。
點擊大圖即睇做法詳情：
▼點擊圖片放大
+15
+14
牛扒材料
- 肉眼扒 1塊
- 迷迭香 1棵
- 海鹽 1茶匙
- 黑椒 1⁄2茶匙
- 牛油 20 克
- 橄欖油 1 湯匙
牛油果阿根廷青醬材料
- 牛油果 2 個
- 莞茜 20 克
- 薄荷葉 2-3 棵
- 蒜頭 2 粒
- 紅辣椒碎 1⁄2茶匙
- 初榨橄欖油 4湯匙
- 紅酒醋 2湯匙
- 小檸檬 1個
做法
1. 預備牛油果阿根廷青醬： 除牛油果外，將所有材料放入食物處理器攪勻。備用。
2. 牛扒煎前從雪櫃取出，置室溫半小時，以廚紙擦乾，兩面灑上黑胡椒醃10分鐘備用。
3. 燒熱平底鍋，加入少許橄欖油，加入牛扒及迷迭香和海鹽，大火煎至兩面各煎 3-4分鐘，期間不斷舀牛油淋在肉扒表面，取出，讓牛扒休息 10分鐘。
4. 牛油果去核，切粒，與青醬拌勻。
5. 牛扒切件，放上牛油果阿根廷青醬同吃。
以後在家慶祝節日時，就可以煎給另一半或屋企人吃了！
小貼士
有時煎牛扒，切開時會滲出血水，Celia指煎好牛扒後，取出牛扒放在碟上休息10分鐘，便可鎖著肉汁。
想知道牛扒屬於幾成熟，Celia教大家用手指進行測試，把手掌攤開及用拇指按著其他手指，再從拇指根部軟硬程度，再按一按牛排是否手感一致，來判斷牛扒屬於幾成熟：
- 1成熟：攤開手掌
- 三成熟：拇指和食指捏在一起
- 五成熟：拇指和中指捏在一起
- 七成熟：拇指和無名指捏在一起
- 全熟：拇指和尾指捏在一起
同場加映：更多簡易西餐食譜，即睇【下一頁】
【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：王芷瑩