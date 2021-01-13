【情人節2021】簡易牛油果阿根廷青醬配煎牛扒　Celia公開鎖肉汁秘訣【附食譜詳情】

▲ 在家預備情人節晚餐，可考慮做有異國風情的牛油果阿根廷青醬配煎牛扒。

情人節快到，在家也可以炮製浪漫晚餐，今集《靚太廚房》邀請到Cooking Fever創辦人兼廚藝導師Celia Chan，教大家做有異國風情的牛油果阿根廷青醬配煎牛扒，帶來一些新鮮感。她亦會分享煎出超有肉汁牛扒的秘訣。

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牛扒材料

肉眼扒 1塊

迷迭香 1棵

海鹽 1茶匙

黑椒 1⁄2茶匙

牛油 20 克

橄欖油 1 湯匙

牛油果阿根廷青醬材料

牛油果 2 個

莞茜 20 克

薄荷葉 2-3 棵

蒜頭 2 粒

紅辣椒碎 1⁄2茶匙

初榨橄欖油 4湯匙

紅酒醋 2湯匙

小檸檬 1個

做法

1. 預備牛油果阿根廷青醬： 除牛油果外，將所有材料放入食物處理器攪勻。備用。

2. 牛扒煎前從雪櫃取出，置室溫半小時，以廚紙擦乾，兩面灑上黑胡椒醃10分鐘備用。

3. 燒熱平底鍋，加入少許橄欖油，加入牛扒及迷迭香和海鹽，大火煎至兩面各煎 3-4分鐘，期間不斷舀牛油淋在肉扒表面，取出，讓牛扒休息 10分鐘。

4. 牛油果去核，切粒，與青醬拌勻。

5. 牛扒切件，放上牛油果阿根廷青醬同吃。

以後在家慶祝節日時，就可以煎給另一半或屋企人吃了！

小貼士

有時煎牛扒，切開時會滲出血水，Celia指煎好牛扒後，取出牛扒放在碟上休息10分鐘，便可鎖著肉汁。

想知道牛扒屬於幾成熟，Celia教大家用手指進行測試，把手掌攤開及用拇指按著其他手指，再從拇指根部軟硬程度，再按一按牛排是否手感一致，來判斷牛扒屬於幾成熟：

1成熟：攤開手掌

三成熟：拇指和食指捏在一起

五成熟：拇指和中指捏在一起

七成熟：拇指和無名指捏在一起

全熟：拇指和尾指捏在一起

同場加映：更多簡易西餐食譜，即睇【下一頁】

場地：Cooking Fever

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記者：王芷瑩