【溜冰播毒】路面結冰當溜冰場組人形蜈蚣　2000人不戴口罩聚集恐增播毒風險

▲ 貴州有路面結冰，市民組成人形蜈蚣玩溜冰。

內地寒潮肆虐，多個省市持續低溫，貴州氣溫最低達至-7℃，多條道路出現結冰現象，有車輛失控。貴州甕安縣塔坡公園內有一段斜坡結冰，有市民順勢把結冰路面當作遊樂場，每天約有2000人組隊玩蜈蚣式溜冰。惟現場大部份人均沒佩戴口罩，內地疫情反彈，有人擔心民眾聚集會增加播毒風險。

綜合內地媒體報道，貴州甕安縣塔坡公園一段下坡路結冰，每天吸引一兩千人到場溜冰，包括單人及團隊形式，邊玩邊拍影片，並擺出各種姿勢，玩得不亦樂乎。一段拍攝於1月8日的影片在網上瘋傳，從影片可見，現場甚多市民聚集，他們甚至一個緊扣著一個，組成一條長長的「人形蜈蚣」，在結冰的斜坡滑行。

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近日內地確診曾一日內急增103宗，雖然貴州暫未有新增病例，但有市民對疫情感到憂慮，從家裡帶了些食鹽出去，在路面撒一些鹽，令人無法滑下去。有市民表示，大批民眾聚集，碰撞一定有，不過涉事公園卻無管理員出現。

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責任編輯：羅嘉欣