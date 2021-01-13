【怪婦施襲】淘大花園女街坊屢被怪婦扯髮欲打人 街坊：她見女士長髮就攻擊

淘大花園驚見襲擊事件，有受擊的女街坊在網上分享，稱日前被陌生女子襲擊，不僅被大力扯頭髮，還想衝前打人，之後又有另一名女街坊遇同樣事件。據街坊透露，該名怪婦有吸毒習性，曾因帶男友回家偷錢，被父親剪光頭髮，故見到女士長髮就攻擊人！

一名網民在facebook群組發帖稱，日前早上近9時，行過利基門口，突被一名陌生女子襲擊，大力扯頭髮，掙扎數秒後才擺脫，當時有一位伯伯上前問候她，而該名女人更想衝前打她，她之後報警求助。同日5分鐘後，又有另一名女街坊遇同樣事件，亦報警處理。

發帖網民稱，受襲的目標都是女性，暫時兩位都是沒有束髮；襲擊方法均是扯頭髮及衝前想打人；施襲者常出沒於淘大、安基苑於店舖掉物品落地、巴士站及垃圾桶位置；且對頭髮有特別癖好。

帖文引述街坊透露，該名怪婦在此區與男友流浪數年，之前住牛頭角下邨，兩個都吸毒四圍執煙頭食，之前帶男友誼回家偷錢，被父親剪了她的頭髮，故見到女士長頭髮就攻擊人。

帖文一出引起網民熱議，大批網民高呼恐怖；有網民稱亦遇到同樣事件；亦有網民提醒，切勿與該名怪婦有眼神接觸；有網民稱見該名女子行為，似精神上出現問題；有網民感謝提醒，呼籲大家外出要小心。

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責任編輯：羅嘉欣