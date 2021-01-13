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【家庭糾紛】離婚爸覓第二春新歡帶子搬入 女兒呻難頂：佢當正自己係女主人

親子 14:45 2021/01/13

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熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

一位女網民在連登討論區發文，指爸爸離婚之後，新歡帶同12歲兒子搬入，令她甚為不滿。

相見好同住難，日前一位女網民在連登討論區發文，指父母離異、媽媽搬走之後，爸爸的新女友帶同12歲兒子搬入，帶來不少磨擦。樓主不滿爸爸女友「當正自己係女主人」，向爸爸反映，希望他們不要長住家中，惟爸爸反叫女兒「頂唔順可以搬走」，令女兒感到驚訝。

樓主在文中指出，早前有朋友到家中打邊爐，爸爸女友知道後，指樓主應先得到他們同意，才邀請朋友到家中；樓主反駁，爸爸女友只是「寄人籬下」，認為不需得到她的批准。

樓主續指，自己難與兩母子相處，指爸爸女友的12歲兒子不懂尊重別人，經常在家中吵鬧，更故意在她睡覺時大叫，把她吵醒。

對兩母子甚為不滿的樓主，向爸爸反映問題，希望二人不要長住家中，指「日日見真係好多怨氣」。樓主父親聽後指兩母子長住有好處，有人幫忙執屋，自己放工回來後也有人陪，更指樓主若受不了可以搬走。樓主感到驚訝，指自己還是學生，根本沒有經濟能力負擔租金。

帖子引來網民熱議，不少網民同情樓主遭遇，指「佢當自己係女主人，你老竇又默許，咁冇得拆喎」、「妳搵定地方搬啦」、「最驚一陣係老竇趕妳走」、「呢啲永遠都係攤牌，唔攤牌就繼續忍」。

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責任編輯︰王明芳

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