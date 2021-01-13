【無品鄰居】樓上大叔吐痰流落鄰居窗口　網民崩潰求助：可裝CCTV影上去嗎

▲ 樓上住戶吐痰流落鄰居窗口，網民崩潰求助。

疫情下，市民都額外注重個人衛生，不過遇上無品鄰居，確實令人相當頭痕。近日有網民抱怨，樓上的大叔周屢次向窗外吐痰，「飛劍」更流落鄰居的窗口，十分噁心。

該名網民於於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指住在樓上的大叔三番四次向窗外吐痰，「飛劍」流到鄰居的窗口，故發文向網民求助，希望大家集思廣益。

幫下鄰居...可裝閉路影上去佢露台再告佢？

帖文一出即引來熱議，不少網民批評大叔的行為缺德，「咁無公德心」、「好嘔心呀！比我會頂唔順咁唔衞生，替你難受」、「真係好核突喎，唔見係吐喺屋企都塊地嘅」。

對此，有網民建議「同管理處投訴，座頭貼通告貼相開佢名啦」，亦有網民深感共鳴，分享自己經歷「我今日先有人係樓上嘔落嚟，搞到十幾層人的露台中曬招抹死人！D衫洗過晒」。

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責任編輯：羅嘉欣