【新冠肺炎】加拿大進入緊急狀態劇集或再延期　李施嬅隨遇而安享受美食【有片】

2020年初,李施嬅(Selena)本在加拿大拍劇集《血與水》(Blood and Water)第三季,但因疫情而停拍,之後李施嬅亦回香港拍《金宵大廈》續集。

延至本月,《血與水》終於再開機拍攝,李施嬅於本月9日飛返加拿大,現在於當地接受隔離,也因此她未能席早前的《萬千星輝頒獎典禮2020》。

▲ 李施嬅全副「武裝」上機。(Instagram圖片)

香港機場冷清

李施嬅現在於加拿大酒店進行為期14天的隔離,她在個人YouTube頻道分享由香港飛回加拿大的Vlog。

從她的影片可見,Selena全副「武裝」穿上防疫服裝,由香港機場出發,機場內大部分商店關閉落閘,空無一人,感覺一片死寂。

當她走到登機位才有較多人聚集,Selena亦指:「其實在香港登機不害怕,因為大家都做了檢測,反而到加拿大後才怕。」

在機上14小時沒進食

上機後,Selena指機上亦非常少人,她的身旁亦未有乘客。到埗後,她因14小時內未有進食,便立刻到咖啡店進食,後再入住隔離酒店,成功平安到達加拿大。

Selena連日來都在Instagram分享隔離生活,包括做瑜伽等。不少網民看影片後都叮囑Selena在加拿大要小心安全,及保重身體。

可是現在因為加拿大疫情嚴重,宣布進入緊急狀態。今早,她出Post分享精美日式便當,寫道:

Today the government declared a STATE EMERGENCY, issued a stay home order. My filming might be postponed again!!! Now this meal makes me feel much much better! No matter the situation, we can always find a way to make the best of it! And the way for me is usually good food!