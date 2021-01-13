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【新冠肺炎】加拿大進入緊急狀態劇集或再延期　李施嬅隨遇而安享受美食【有片】

娛樂 12:15 2021/01/13

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李施嬅飛返加拿大準備拍劇。

2020年初，李施嬅（Selena）本在加拿大拍劇集《血與水》（Blood and Water）第三季，但因疫情而停拍，之後李施嬅亦回香港拍《金宵大廈》續集。

延至本月，《血與水》終於再開機拍攝，李施嬅於本月9日飛返加拿大，現在於當地接受隔離，也因此她未能席早前的《萬千星輝頒獎典禮2020》。

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李施嬅全副「武裝」上機。（Instagram圖片）

香港機場冷清

李施嬅現在於加拿大酒店進行為期14天的隔離，她在個人YouTube頻道分享由香港飛回加拿大的Vlog。

從她的影片可見，Selena全副「武裝」穿上防疫服裝，由香港機場出發，機場內大部分商店關閉落閘，空無一人，感覺一片死寂。

當她走到登機位才有較多人聚集，Selena亦指：「其實在香港登機不害怕，因為大家都做了檢測，反而到加拿大後才怕。」

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在機上14小時沒進食

上機後，Selena指機上亦非常少人，她的身旁亦未有乘客。到埗後，她因14小時內未有進食，便立刻到咖啡店進食，後再入住隔離酒店，成功平安到達加拿大。

Selena連日來都在Instagram分享隔離生活，包括做瑜伽等。不少網民看影片後都叮囑Selena在加拿大要小心安全，及保重身體。

可是現在因為加拿大疫情嚴重，宣布進入緊急狀態。今早，她出Post分享精美日式便當，寫道：

Today the government declared a STATE EMERGENCY, issued a stay home order. My filming might be postponed again!!! Now this meal makes me feel much much better! No matter the situation, we can always find a way to make the best of it! And the way for me is usually good food!

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李施嬅隔離餐非常豐富。（Instagram圖片）

她的大意是指加拿大政府宣布進入緊急狀態，並指要市民留在家中，拍攝很大機會要再次延期。

在此時，這個便當令她的心情變好，並稱：「無論在甚麼情況下，我們都可以找最合適的方法慰藉心靈，而好吃的食物就是我的好方法。」

同場加映：黃智雯專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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