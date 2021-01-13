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【新冠肺炎】長康邨麥當勞一名員工初步確診　有關分店現暫停營業進行深層消毒

社會 11:37 2021/01/13

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長康邨麥當勞一名員工初步確診。

新冠肺炎疫情持續，葵青區盛康選區區議員梁嘉銘於社交平台指出，長康邨麥當勞一名員工初步確診新冠肺炎，該分店於門外貼出有關告示，並現時已停業關閉，進行深層消毒，並安排員工進行病毒檢測。

長康邨麥當勞一名員工初步確診新冠肺炎。（網上圖片）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

資料提供 : TOPick, 新聞, 社會

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