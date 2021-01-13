【新冠肺炎】長康邨麥當勞一名員工初步確診 有關分店現暫停營業進行深層消毒 社會 11:37 2021/01/13 分享： 熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ 長康邨麥當勞一名員工初步確診。 新冠肺炎疫情持續，葵青區盛康選區區議員梁嘉銘於社交平台指出，長康邨麥當勞一名員工初步確診新冠肺炎，該分店於門外貼出有關告示，並現時已停業關閉，進行深層消毒，並安排員工進行病毒檢測。 ▲ 長康邨麥當勞一名員工初步確診新冠肺炎。（網上圖片） 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 責任編輯：郭詩詩 資料提供 : TOPick, 新聞, 社會 相關文章 【確診大廈】油麻地區單日新增18宗 油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫 20:05 2021/01/12 【確診大廈】油麻地區單日新增18宗 油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫 【寒冷天氣】打鼓嶺今早錄得最低氣溫-0.9度 新界部分地區有結霜報告 今日 11:25 【寒冷天氣】打鼓嶺今早錄得最低氣溫-0.9度 新界部分地區有結霜報告 【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率為50.38% 聶德權：專家顧問將審核 今日 10:45 【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率為50.38% 聶德權：專家顧問將審核