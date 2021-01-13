  • 18°C
香港時間 : 2021113日 (週三) 13:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【懷念Jasper】港大圖書館治療犬Jasper逝世　館方感激牠為大家帶來愛和歡樂

社會 11:59 2021/01/13

分享：

熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

港大駐校治療犬Jasper逝世。

香港大學（港大）圖書館治療犬Jasper去世﹗港大圖書館今日（13日）宣布，現年12歲的駐校治療犬Jasper，於日前去世。圖書館感謝Jasper一直以來給大學成員的支持，為大家帶來了愛和歡樂。

港大圖書館表示，Jasper是2017年大學推行先導計劃時，首隻引入的駐校治療犬，為學生舒緩緊張情緒，尤其是在考試期間，爲同學減壓，Jasper生前已加入成爲大學一員。

點擊圖片即睇Jasper生前的可愛模樣：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

館方指，Jasper是一隻英國古代牧羊犬，由主人經Hong Kong Dog Rescue收養，並通過國際認可的考核取得治療犬資格。館方形容Jasper性格溫馴，待人友善，深受學生和教職員歡迎和愛護，牠的社交網頁吸引了超過8,000位「粉絲」。

港大圖書館稱，港大成員及公衆可於Jasper的FacebookInstagram專頁留言懷念牠，並希望大眾繼續支持Hong Kong Dog Rescue和其他救助動物的組織的相關工作。

更多Jasper生前圖片，點擊即睇：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

港大說，駐校治療犬計劃是全港首個相關計劃，在本地大學間也是獨一無二，計劃深受港大成員歡迎，其後續發展將適時公佈。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【人貓永別】唐詩詠難捨愛貓「金仔」逝世　發文悼念毛孩：未懂放下學好擁抱
12:02 2021/01/08
【人貓永別】唐詩詠難捨愛貓「金仔」逝世　發文悼念毛孩：未懂放下學好擁抱
【好人好事】不忍見露宿者嚴寒下穿短褲　好心人淘寶買200條褲捐贈予銀杏館
11:08 2021/01/11
【好人好事】不忍見露宿者嚴寒下穿短褲　好心人淘寶買200條褲捐贈予銀杏館
【年宵2021】政府取消全港年宵及車公誕新春市場　將全數退還攤位費予檔主
18:41 2021/01/08
【年宵2021】政府取消全港年宵及車公誕新春市場　將全數退還攤位費予檔主
Jasper 牧羊犬 圖書館 香港大學 Instagram Facebook

最高瀏覽

【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元
12:54 2021/01/12
【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
16:50 2021/01/12
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
12:36 2021/01/12
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣