【懷念Jasper】港大圖書館治療犬Jasper逝世　館方感激牠為大家帶來愛和歡樂

▲ 港大駐校治療犬Jasper逝世。

香港大學（港大）圖書館治療犬Jasper去世﹗港大圖書館今日（13日）宣布，現年12歲的駐校治療犬Jasper，於日前去世。圖書館感謝Jasper一直以來給大學成員的支持，為大家帶來了愛和歡樂。

港大圖書館表示，Jasper是2017年大學推行先導計劃時，首隻引入的駐校治療犬，為學生舒緩緊張情緒，尤其是在考試期間，爲同學減壓，Jasper生前已加入成爲大學一員。

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館方指，Jasper是一隻英國古代牧羊犬，由主人經Hong Kong Dog Rescue收養，並通過國際認可的考核取得治療犬資格。館方形容Jasper性格溫馴，待人友善，深受學生和教職員歡迎和愛護，牠的社交網頁吸引了超過8,000位「粉絲」。

港大圖書館稱，港大成員及公衆可於Jasper的Facebook及Instagram專頁留言懷念牠，並希望大眾繼續支持Hong Kong Dog Rescue和其他救助動物的組織的相關工作。

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港大說，駐校治療犬計劃是全港首個相關計劃，在本地大學間也是獨一無二，計劃深受港大成員歡迎，其後續發展將適時公佈。

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記者：陳曉瑩