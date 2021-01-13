【視像面試】2021年見工新常態  10大完美視像面試預備貼士

視像面試（Video Interview）並非新的招聘模式，現亦因為疫情緣故而愈來愈普及。JobsDB早前公布了最新《2020年大專生就業狀況調查報告》，報告發有61%在職大專畢業生在過去6個月見工期間曾利用視像通話進行面試，主要來自樓宇及建造、銀行及金融以及綜合管理等熱門行業。現時視像面試主要分預錄式面試及實時面試兩種形式，除了求職者的臨場表現，兩者的事前準備亦不容忽視。



視像面試最怕出現三大尷尬位



結果也顯示，56%應屆畢業生不願以視像形式進行面試，認為視像面試的互動不及面對面接觸，最大的顧慮包括未能充分發揮個人特質、較難觀察到面試官的微表情，此外，亦有近兩成畢業生認為經常要分心留意網絡連接情況等技術問題而影響面試的流暢度。



99%受訪畢業生又分享曾經在視像面試時出現過各類尷尬情況，包括因為要避免意外出現影響面試過程而分散了注意力，還有網絡不穩及聲畫不同步等。JobsDB香港區行政總裁仇崑石建議：

即使疫情後，視像面試仍然極有可能成為招聘常態，尤其可以用在初次遴選的預錄式面試，面試題目可能會比較簡單，甚至設有時間限制﹐主要考求職者態度及對答，所以不能掉以輕心。畢業生的面試經驗可能不多，事前的充足準備可以減少很多不必要的『意外』，因為被網絡不穩等技術問題而影響面試表現是很不值的。

10大完美視像面試預備Tips



1. 個別公司會採用不同的視像面試軟件，事前應先確認相關軟件、收音及網絡等齊備，且運作正常



2. 最理想以淨色牆做背景，沒有的話，也最好選家裡最裝潢最簡潔的地方進行面試



3. 預先試好鏡頭的角度，讓眼神直視鏡頭，營造與面試官有eye-contact的感覺



4. 配上得體的妝容及合適的衣著，即使畫面只出現上半身，最好也按公司文化或工種預備全套Business formal或Business causal服裝



5. 把電話及其他電子裝置調校到靜音，也別忽略了可能突然有人闖入及其他有機會出現的環境雜音



6. 應事前捉路面試大路提問並預備答案；就算遇上刁鑽的問題，都謹記以誠懇的態度盡量嘗試作答



7. 可預先將貓紙放在旁邊，寫下預備內容重點，以便因太緊張而失憶時提醒自己



8. 對著鏡子練習面對鏡頭時的表情、說話的語氣語速，到正式面試表現時會更自然



9. 要守時、如時間許可，建議於約定時間5至10分鐘前準備好，預先登入面試軟件，讓對方留下基本良好印象之餘，也可以減低自己的緊

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10. 在最後提問環節，不妨了解一下有關公司文化、相關工作職務，甚至公司發展方向等問題，讓對方知道你想得到這份工的熱誠



責任編輯：王明芳