中年漢遭「私了」頭縫7針　送貨員囚40月官斥野蠻

▲ 區域法院。（資料圖片）

前年9月21日元朗有人集會示威，1名中年漢疑撕去連儂牆文宣，遭人包圍及「私了」襲擊，其間32歲送貨員涉威逼中年漢跪下，事後中年漢頭部需要縫7針。涉案送貨員早前承認暴動及非法禁錮罪；同案17歲男生則承認非法集結罪。涉案送貨員今（13日）於區域法院被判監40個月，17歲男生則被判入勞教中心。法官指涉案送貨員行為暴力及野蠻，令人髮指。

被告為報稱送貨員的張裕泰（32歲）及17歲男學生。首被告早前承認非法禁錮及暴動共2罪；17歲被告則承認1項非法集結罪。

法官今判刑時指，辯方求情時指首被告患自閉症及過度活躍症，案發時受環境及社會風氣影響，控制不到情緒才犯案，惟法庭須考慮到暴動罪的嚴重性，及暴動期間涉及的其他刑事罪行，而首被告非常主動及積極參與事件，行為暴力及野蠻，令人髮指。法官最終判處首被告監禁40個月，另須賠償2,500元。

法官續指，就非法集結一罪，法庭須考慮到暴力程度、持續時間及潛在威脅等因素，而17歲被告案發時與多人堵塞西鐵站出口捲閘，17歲被告角色主動和涉嫌用噴漆遮蔽閉路電視鏡頭，法庭考慮到公眾利益，須判以阻嚇性刑罰，惟被告年輕及沒有案底，加上早前為被告索取的報告正面，遂接納報告建議，判17歲被告入勞教中心，另須賠償7,000元。

案情指，2019年9月21日晚有人在元朗集會，當時元朗西鐵站關閉，連接西鐵站與商場的F出口落下捲閘，17歲被告與其他人在閘前集結，用商戶的桌及椅子堵塞閘口及破壞消防裝置，有人用噴漆損壞商場內共14組閉路電視鏡頭。

群眾及後前往元朗市中心，李姓男事主（52歲）下班回家途經康景街時，遭人截停及指他曾撕去連儂牆上的貼文，首被告阻止李前行及強迫李跪在馬路上，有人投擲水樽及玻璃瓶，李遭玻璃割傷及雙膝擦傷，李及後登上的士。

群眾一度包圍的士及指罵李，要求李下車，有人強行拉李下車，首被告要求李交出電話，有人用棍打了李頭部1下，張及後把李的電話摔到地上，李受傷及後送院，李的頭部須縫7針；兩名被告事後被捕。

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記者：王仁昌