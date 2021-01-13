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【醫者仁心】仁醫行醫30年每月捐一半薪金　大病暴瘦後宣佈遺產全捐社會不留子孫

健康 12:10 2021/01/13

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仁醫大病暴瘦後，宣佈遺產全捐社會不留子孫。

醫者仁心！台灣高雄義大醫院院長杜元坤行醫30多年，除了每月會捐一半薪金行善外，他更重申遺囑，宣佈將遺產全捐社會，不留子孫。

杜醫生宣佈將遺產全捐社會，不留子孫。

綜合台媒報道，杜元坤是台灣知名骨科權威醫生，行醫30年每月都會固定捐出一半薪水行善，累積行善超過1億元台幣。

每日工作近20小時 日積月累下大病一場

杜醫生表示，去年因糖尿病加重，加上長期開刀到半夜，工作壓力及生活緊張，導致大病一場需開刀，更在半年時間暴瘦48磅。

過去飲食沒有節制，下了手術台後就是大吃大喝，導致長期胃潰瘍、胃食道逆流，近期還出現食道發炎等病症。

大病一場後他感到人生無常，決定找律師擬好遺囑，將遺產全捐做公益例如做大學的清寒獎學金、捐給弱勢團體等，總之不留給子孫。因為他相信將孩子栽培後，孩子可以自己生活：

我的孩子栽培長大了，可以自己生活就好，其他這些東西，從社會上賺來的，就要用在社會。前陣子生病後，我也利用這個機會反省自己，覺得有些事情必須要先說出口，免得未來孩子會覺得，怎麼老爸生前都沒說！

他希望趁著開記者會，公開宣佈自己的遺囑，讓大眾做公證。

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行善不遺餘力

杜醫生不斷行善，每個月都會2次親自率領醫院團隊到離島義診，救人無數。他每日只留4小時睡覺，其餘時間都在診症，高峰期每天診症人數多達300人。他認為「生前少睡，死後長眠」。

即使抱病在身，他仍不肯休息堅持診症，並稱：「一命配300命，很划算」。

【醫者仁心】行醫30年日睡4小時　仁醫帶病診症：不能看別人受苦而無動於衷

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責任編輯：羅嘉欣

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