【離譜狗主】屯門夫婦疑怕狗味2犬長期放露台　金毛尋回犬7°C寒夜下發冷依偎取暖

▲ 屯門滿名山一住戶，長期將兩隻金毛犬放於露台任由寒風狂吹。

本港天氣持續寒冷，天文台表示，寒冷的冬季季候風正影響華南。連日來多區錄得個位數字的氣溫。屯門有狗主卻未有讓2隻金毛尋回犬入屋，有目擊者見兩犬吹風發冷嘔吐，一起依偎取暖，她向《香港動物報》報料，有關報道如下︰

屯門兩金毛犬慘被放露台

繼早前有狗主將西摩犬放露台在寒冬下吹風，《香港動物報》收到讀者報料，指位於屯門滿名山的一住戶，竟然長期將兩隻金毛犬放於露台任由寒風狂吹，讀者更目擊兩狗狗在寒風交煎下，寒到嘔吐及發冷，非常可憐，而該屋苑居民已留意到這情況。

愛護動物協會回覆指，已收到市民向熱線求助，並講述投訴程序及指報案人回覆會密切留意狗狗情況。同時，愛協會嘗試聯絡狗主。

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寒冬下凍到嘔 長期置於室外

讀者黃小姐向香港動物報表示，她居住在屯門屋苑滿名山滿庭，並指他發現一狗主刻意虐待兩狗隻，受害兩犬為金毛尋回犬，居於第二座平台某單位。黃小姐指，她由2019年8月起，發現此兩犬長期置於室外露台，無論炎夏或暴雨天氣，仍困於此地，而由本年初轉寒冬起，他觀察所見，兩犬仍在露台受風寒交煎。而昨天更見其嘔吐及發冷。而除黃小姐外，眾屋苑居民亦留意到這情況。

之前8號風球，係要打去管理處投訴，狗主先至俾2隻金毛入屋，但一落波已經即刻趕返佢哋出露台。滿名山喺山上面，出名食晒風，佢哋瞓嗰個位，完全冇任何擋風嘅嘢！

黃小姐坦言，見到兩狗曾冷得自己依偎取暖，非常可憐，亦令人看到心痛，惟狗主卻從不將狗狗放入屋內。

疑怕狗味不准狗狗入屋

據知，狗主為一對夫婦及有小朋友，有指懷疑狗主怕狗味而不准狗狗入屋。昨晚凌晨該處只得7度以下，黃小姐指即使有住客向管理處投訴，惟最終兩狗仍在露台露天任寒風吹打。愛協指會嘗試聯絡狗主。

惻隱之心，正常人皆有之。狗狗是人類的朋友，雖然他們不懂人語，但理應受到人類的保護及愛錫。當動物被風吹雨打，愛護動物人士不要盲目看慣這些對動物不友善的事件，請為毛孩發聲及盡力保護他們。本報正向漁護署、愛護動物協會及警方查詢事件。

文章獲《香港動物報》授權報道。

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責任編輯︰顏紫燕