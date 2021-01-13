【印尼空難】妻兒搭死亡航班打撈見小外套　爸爸痛失至親心碎︰女兒穿這件上機

▲ 印尼三佛齊航空客機空難，搜索隊打撈到一件粉紅色小外套，屬於罹難的女童所有。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架客機於上周六（9日）在爪哇外海發生空難墜海，機上62人全部失蹤。其中有一家五口因改搭死亡航班，不幸遇難，包括一名媽媽和2個孩子，其後搜索隊打撈到一件粉紅色小外套，屬於罹難的女童所有，女童的爸爸亦心碎證實「女兒穿這件上機」。

▲ Ratih的女兒常穿著這件粉紅色外套。（IG @ratihwindania）

上機前發布「最後照片」

綜合外媒報道，印尼三佛齊航空編號SJ182的波音737-500客機，原定於當地時間9日下午2時36分於雅加達起飛，惟起飛後4分鐘便失聯。在機上的媽媽Ratih Windania與兩孩和父母早前到爪哇島（Java）度假3星期，Ratih的丈夫則留在坤甸（Pontianak）工作。

其後Ratih購買三佛齊航空子公司NAM Air於9日上午7時的機票返回坤甸。可是在登機前一晚，她接獲航空公司的通知，航班改為下午1時30分出發的三佛齊航空客機，一家五口因此搭上死亡航班。

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Ratih在登機前於Instagram發布一張與孩子的合照，並寫道「再見，我的家人，我們回家了」，不料成為母子的最後照片。

打撈粉紅外套女兒常穿

當地政府在空難後派出搜索隊進行打撈工作，一名潛水人員發現一件粉紅色的兒童外套，外套上印有卡通米妮的圖案。其後得知外套是屬於Ratih的女兒，從Ratih的Instagram照片可見，女兒不時穿著這件外套。

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痛失妻兒的Ratih丈夫亦心碎證實，女兒穿這件外套上機，他又指事發當天他已到機場準備接機，卻始料未及接到的是噩耗。

▲ 空難摧毀Ratih的幸福家庭，現在只餘下丈夫一人。（IG @ratihwindania）

Ratihi的哥哥當日送父母、妹妹及外甥上機，得知飛機失聯後隨即趕到機場了解事件，並難過表示「不能相信，事情發生得太快了」。家人懷疑NAM Air因機票銷售情況不佳而合併航班，安排顧客乘搭較晚出發的三佛齊航空SJ182班機。

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責任編輯︰王明芳