【生活智慧】寒流襲港多戶地磚疑凍到「迫爆」　網民無奈：一晚爆8塊點搞？【內附專家解說】

▲ 寒流襲港多戶地磚疑凍到「迫爆」，有網民一晚內有8塊地磚爆裂。

寒流襲港，本港天氣寒冷又乾燥，打鼓嶺今早更錄得最低氣溫-0.9度，冷得各家各戶的地磚凍到「迫爆」，有網民甚至一晚連爆8塊地磚，大感疑惑。有專家曾接受TOPick訪問時解釋，指熱脹冷縮會令地磚鬆脫。

日前，有網民於Facebook群組「馬鞍山之友1.0」發帖分享，指在家中食飯時，突然聽到走廊外面傳出「霹靂啪啦」的聲響，好奇心驅使下便出門看看，竟看見走廊的地磚疑似凍到「迫爆」，多塊地磚爆裂及拱起，更有幾塊地磚已移位。網民不禁表示，「今晚真係好凍，馬友保重！」

▲ 馬鞍山欣安邨大廈走廊地磚爆裂。（「馬鞍山之友1.0」Facebook）

多家多戶地磚牆磚凍到爆裂

除此之外，多名網民於Facebook群組「家居裝修分享谷」上載照片分享家中地磚、牆磚爆裂的情況，其中一名網民表示，「元旦打完邊爐，一家人喺廳到傾傾吓就爆起，一晚爆8塊，點搞啊？」又有網民表示，「我屋企都係咁地磚拱起曬」。另有網民指，之前家中曾有地磚「拱起」，過一段時間後便恢復原狀，「一路用咗好幾年都無事」。

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熱脹冷縮令地磚鬆脫

香港專業教育學院建造工程系系主任黃漢平曾接受TOPick訪問時解釋，地磚爆裂隆起主要與熱脹冷縮物理現象有關，

當室溫出現大變化的時候，地磚與水泥熱脹冷縮的程度並不相同，用作黏合的砂漿可能被拉斷，造成地磚鬆脫的情況。

黃漢平又指，地磚之間的縫隙亦有影響，

現時不少室內單位因避免隙縫積滿塵垢，通常都沒有預留縫隙的空間，所以留縫不足的話，就會出現地磚爆裂或隆起的情況，建議可盡量減低溫差太大改變，例如關閉部分門窗。

選購地磚物料時要多加注意

工程師學會理事兼結構分部前主席劉志健認為，「爆磚」的情況並不常見，通常只會出現於室內溫差大的地方，例如經常受大風影響的低層單位。當溫度急劇驟降的時候，石屎收縮早過地磚，地磚便會出現隆起的情況。

劉志健建議，市民在選購地磚的時候，可以選擇受壓能力良好的物料，即使面對溫度急劇的轉變，亦較難出現爆裂。

地磚鋪法影響冷縮熱脹程度

驗樓專家詹濟南過去解釋，單位內的地磚會因應樓上樓下溫差有異而冷縮熱脹，

有時上下層石屎好薄的，一個住戶怕凍、一個唔怕就已經差好遠了。

他認為地磚的鋪設手法亦影響受冷縮熱脹的程度，建議用厚身一點的地磚，再以乾濕沙，即以一份英泥加上四份沙的鋪砌方法，以增加地板疏水、疏氣的程度。

凍到爆磚的情況已非首次出現，2016年1月24日，天文台錄得市區最低3.3度，是59年來最凍的紀錄，新界溫度更低。寒流過後回暖，全港多區都有大廈及單位出現爆磚情況，包括將軍澳、馬鞍山、天水圍、杏花邨及黃大仙等多個屋苑。無論是公屋或私樓，都出現牆身及地板大範圍瓷磚爆起及剝落情況。

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責任編輯︰王明芳