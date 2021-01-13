【新冠疫苗】科興新冠疫苗巴西測試有效率僅約5成　藥劑師學會：長者注射有效率或會更低

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

巴西研究發現，港府洽購的其中一款科興疫苗，其第三期臨床研究數據顯示，總體有效率為50.38%，剛好符合申請作緊急應用的要求。香港醫院藥劑師學會關注科興疫苗在長者及免疫系統不全人士的效能可能會低於50%，建議港府重新考慮是否採用科興疫苗作港人接種之用。

藥劑師學會今日（13日）發聲明指，巴西聖保羅市政府和Instituto Butantan於本港時間今日（13日）凌晨2時舉行科興新冠肺炎疫苗第三期臨床研究數據公布記者會，會上提到其有效性以採用的風險比模型計算為50.38%，並列出市民在接種第一、二劑疫苗後的局部副作用數據，包括18至59歲群組有約4成人在接種後感到疼痛，而60歲以上人士則有1成半至3成；兩組人在接種疫苗後出現發紅、腫脹、硬化、瘙癢的情況均少於5%。



有見及此，學會關注科興疫苗在長者及免疫系統不全人士的效能可能會低於50%，故建議政府應重新考慮是否會採用科興新冠疫苗作港人接種之用，並提出以下建議：

參考英國做法，將復星/BioNTech的195藥瓶包裝拆散為較少數量包裝作安老院舍接種之用

與阿斯利康聯絡加快新冠疫苗到港的時間

再聯絡國藥取得臨床試驗的安全性及有效性數據，嘗試爭取為香港提供疫苗

主動接觸Janssen（贊臣）有關採購疫苗的計劃，建議政府可考慮採用Johnson & Johnson新冠疫苗。

學會解釋，Johnson & Johnson疫苗是病毒載體疫苗，其第三期臨床數據將在今年3至4月公布，有關疫苗只須接種一劑，即可提供保護、運作簡單、能增加接種率。

學會又關注新冠疫苗的供應問題，往後會密切跟進疫苗的臨床研究發展和緊急使用後有關安全性和有效性的數據。



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記者：郭詩詩