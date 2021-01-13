【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承

▲ 劉嘉玲為弟婦慶生，罕有曬出全家福，身旁的高大姪仔非常吸睛。

55歲影后劉嘉玲一向家庭至上，近日劉嘉玲為弟婦Laura慶祝生日，罕有曬出全家福照片。相中劉嘉玲的7旬媽媽穿紅衣企正中間，好有貴氣；而站在嘉玲身旁的是她最疼錫的25歲姪仔，在英國著名大學畢業，前途無限。有傳與梁朝偉膝下無兒的嘉玲，大有機會將億萬財產讓姪仔繼承。

劉嘉玲前日（11日）為細她4歲的弟婦Laura慶生，並罕有曬出一張大合照，Laura留言多謝家人︰「天是冷的，心是暖的，感謝我的家人。」聚會中獨欠嘉玲老公梁朝偉，因偉仔近日忙於在外地宣傳電影《獵狐行動》，來回隔離需要很長時間，故缺席家庭聚會。

▲ 劉嘉玲一家的關係非常緊密。（IG圖片）

7旬母大方得體有貴氣

不過一家人聚會依然溫馨，70多歲的劉母身穿紅衣最搶鏡，保養得宜大方得體，Laura與嘉玲同樣外表凍齡，不似年過50。而嘉玲身旁的高大餅印姪仔劉兆恩（Jeff）也非常吸晴，早於2016年，嘉玲首次公開劉兆恩的正面相，還比姑丈梁朝偉高半個頭，估計身高近六呎。

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視餅印姪仔如己出

劉兆恩很乖仔，經常陪伴嘉玲四出吃喝玩樂，又一齊行山；嘉玲也曾帶過姪仔出席名流晚宴及品牌活動，關係非常親密，視姪仔如己出。由於嘉玲和偉仔沒有兒女，故有傳嘉玲的億萬財產會由姪仔繼承。

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英國諾定咸大學畢業

現年25歲的劉兆恩於2017年畢業於英國名牌大學諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，該校是現時世界百大名校，在最新的2021年QS世界大學排名中，諾定咸大學在全英排名前20，是英國最受歡迎的大學之一，也是海外留學生的熱門學校。

位於Nottingham的諾定咸大學創立於1881年，1948年正式成為英國國立大學，現時是羅素大學集團（The Russell Group）的一員。該校在中國寧波及馬來西亞亦設有分校。

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諾定咸大學共有5大學院，包括藝術、工程、醫藥與健康、科學及社會科學，而學系共涵蓋逾50個科目，當中14個學系屬英國前10位，物理治療、獸醫、動物科學、犯罪學及美國研究等更屬最佳前5位。

學生畢業後的前途甚佳，諾定咸大學的學生在過去三年兩度成為最受英國僱主歡迎的大學畢業生。根據2011年英國全國大學的統一學生申請機構UCAS的報告，諾定咸大學與劍橋大學（University of Cambridge）並列英國培養出最多知名CEO的學校之一。

據諾定咸大學網頁顯示，國際學生現時每年學費由1.9萬鎊（約20萬港元）至3.15萬鎊（約33.4萬港元）不等，大部分科目都要2.5萬鎊（約26.5萬港元），包括劉兆恩所讀的建築系。

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責任編輯：林綺玲