【播毒外賣】外賣阿姐疑在街邊開外賣盒偷餸　目擊者批：超級唔衛生

▲ 送外賣阿姐疑在街邊開外賣盒偷餸。

本港新冠肺炎疫情持續，市民更應保持衛生。但有網民就在銅鑼灣目睹一名送外賣阿姐疑似在街邊打開所有外賣盒偷餸。據目擊網民表示，送外賣阿姐除下了少許口罩，「奶一奶手指」，欠缺衛生。

目擊者於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，表示自己在中午12點半左右於銅鑼灣吃完飯經過燈籠街，見到一名送外賣阿姐將所有外賣盒放在地上。然後阿姐除下少許口罩，「奶一奶手指」，再打開每個外賣盒，拿取盒中的餸菜：

她打開每個外賣盒，拎入邊啲餸出嚟，放係自己個透明袋。超級唔衛生。

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從相片可見，身穿橙紅色衣服的外賣阿姐口罩低於鼻孔，並且手持一個透明膠袋，透明膠袋內疑似裝有餸菜。而外賣盒亦被放在地上。

帖文引起網民討論，批評阿姐欠衛生：「不關防疫事，本身這個行為已經好核突及污糟」、「應該係每盒外賣食d之後再送去客個度」。亦有網民表示見過其他外賣員這樣做，建議盡量自取外賣。

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責任編輯：羅嘉欣