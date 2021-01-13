【東張直擊】視障伯伯因疫情滯留內地近1年 長期欠租返港驚見公屋被收無家可歸

一名原本居住將軍澳景林邨的64歲視障黃伯，2020年1月回鄉掃墓，因疫情滯留内地近1年，豈料最近回港，驚覺公屋因為長期欠租而被房屋署沒收，一時之間無家可歸，需要席地而睡。

▲ 黃伯憶憶述公屋被沒收經過。（影片截圖）

TVB節目《東張西望》設攝製隊近日訪問黃伯，黃伯在節目中憶述，去年1月返内地掃墓，之後因疫情滯留内地，直至上月才回港，但回去到家門，驚悉公屋被房屋署沒收，門鎖亦被更換導致無法開門。

黃伯在節目中稱，因疫情關係，故無法回港，才導致這段期間沒有交租。他指，自己27年間次次準時交租，滯留期間有試圖寫信給房屋署，表示自己無法回港交租，期望房屋署可酌情處理，等到疫情完結後回來，連同利息及租金一次過還清。不過，房屋署就回應指，沒有收到有關信件，而單位亦因長期欠租，故被收回。

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節目中，有家歸不得的黃伯，曾欲去警署借住，惟警方表示，其無犯罪而遭拒。黃伯於是回到公務屋，見鐵閘沒有鎖上，於是睡在鐵閘與大門之間的地上10日，而他的大小二便，就要在12點前到公園解決。

他憶述，有一次半夜絞肚痛，他毅然撬門入屋，驚見自己家當全部被房署搬走，要席地而睡。不少街坊聞訊，紛紛送上各種物資予黃伯，更有人送被鋪。

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據悉，房屋署曾要求黃伯向社署求助及盡快搬離單位。《東張西望》向房屋署查詢，署方表示該單位2020年2月起欠租，在找不到戶主的情況下收回公屋。

之後署方再表示，可以安排黃伯入住臨時收容中心暫住，重新輪候公屋，不過黃伯不接受。經社署評估後，房屋署承諾，會盡快另外編配公屋單位予黃伯，令他重新擁有公屋單位。

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責任編輯：羅嘉欣