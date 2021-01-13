【強制檢測】坪石邨坪石廣場增設流動採樣站　即日開放至1月15日【內附名單】

▲ 坪石邨坪石廣場增設流動採樣站。（陳國峰攝）

坪石邨金石樓﹑黃石樓及藍石樓的汚水樣本持續對新冠肺炎病毒呈陽性反應，3幢大廈的居民要再進行強制檢測。當局於坪石邨坪石廣場增設流動採樣站，為受檢人士提供免費病毒檢測服務。

當局指，除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至1月13日）：

地區 流動採樣站 開放日期 服務時間 南區 黃竹坑遊樂場（2號足球場） 即日至1月15日 上午10時至晚上8時 黃大仙 黃大仙廣場 油尖旺 大角咀港灣豪庭第6、7座對下小平台位置 1月12日至14日 觀塘 坪石邨坪石廣場（近玉石樓） 1月13日 下午2時至晚上8時 1月14日至15日 上午10時至晚上8時 荃灣 沙咀道遊樂場 即日至1月15日 離島 東涌北公園七人硬地足球場 東涌逸東(二)邨傑逸樓地下對出空地 1月12日至14日 大埔 鄉事會街2號大埔社區中心籃球場 即日至1月15日 西貢 將軍澳景林邨景桃樓旁籃球場 1月12日 下午2時至晚上8時 1 月 13 日至 14 日 上午10時至晚上8時 資料來源：食衞局

另外，鑑於近日在佐敦新填地街20、22、24及26號出現多宗確診個案，當局稱，設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心亦會繼續為新填地街20、22、24及26號的居民提供免費檢測服務，費用全免，暫定至本周五（15日）。

當局說，社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統，提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。

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記者：陳曉瑩