【強制檢測】坪石邨坪石廣場增設流動採樣站 即日開放至1月15日【內附名單】
社會 13:31 2021/01/13
坪石邨金石樓﹑黃石樓及藍石樓的汚水樣本持續對新冠肺炎病毒呈陽性反應，3幢大廈的居民要再進行強制檢測。當局於坪石邨坪石廣場增設流動採樣站，為受檢人士提供免費病毒檢測服務。
當局指，除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。
各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至1月13日）：
|地區
|流動採樣站
|開放日期
|服務時間
|南區
|黃竹坑遊樂場（2號足球場）
|即日至1月15日
|上午10時至晚上8時
|黃大仙
|黃大仙廣場
|油尖旺
|大角咀港灣豪庭第6、7座對下小平台位置
|1月12日至14日
|觀塘
|坪石邨坪石廣場（近玉石樓）
|1月13日
|下午2時至晚上8時
|1月14日至15日
|上午10時至晚上8時
|荃灣
|沙咀道遊樂場
|即日至1月15日
|離島
|東涌北公園七人硬地足球場
|東涌逸東(二)邨傑逸樓地下對出空地
|1月12日至14日
|大埔
|鄉事會街2號大埔社區中心籃球場
|即日至1月15日
|西貢
|將軍澳景林邨景桃樓旁籃球場
|1月12日
|下午2時至晚上8時
|1 月 13 日至 14 日
|上午10時至晚上8時
|資料來源：食衞局
另外，鑑於近日在佐敦新填地街20、22、24及26號出現多宗確診個案，當局稱，設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心亦會繼續為新填地街20、22、24及26號的居民提供免費檢測服務，費用全免，暫定至本周五（15日）。
當局說，社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統，提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。
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記者：陳曉瑩