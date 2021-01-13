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【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門

親子 14:40 2021/01/13

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非洲肯亞一對雙胞胎姊弟，亂倫誕下一女，引起網民熱議。

非洲肯亞一對雙胞胎姊弟，深愛對方無法自拔，不顧家人反對共組家庭，於17歲時誕下一女。近日他們在影音平台曝光這段「禁忌之戀」，引起網民熱議。

雙胞胎禁忌相戀誕女

綜合外媒報導，事件女主角Lexy Chiweru日前在抖音上傳影片，分享自己如何跟雙胞胎弟弟相戀。她指自出生以來便與弟弟有特別的聯繫，「是天造地設的一對」。長大後他們意識到心中的情感，便開始交往。

戀情曝光後，父母甚為驚訝，勒令兩人分開，不然跟他們斷絕關係並趕出家門。然而，兩姊弟堅持結婚，最終婚禮在沒有親友出席的情況下舉辦，他們亦在17歲時誕下女兒。

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在Lexy上傳的影片中，可見兩人的親密照，包括擁抱、親吻等，亦貼出一張小女孩的照片，疑為兩人養育的孩子。她在影片中表示，這是她的戀愛故事，希望大家不要以批判目光看待，亦期望兩人能白頭到老。

影片曝光後，引來網民熱議，反應兩極。有些網民支持他們勇敢追愛，有網民則斥責亂倫行為，指近親生育很大可能造成孩子身體上的缺陷。

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改口稱兩人非姊弟

雙胞胎的禁忌戀愛受到大批網民抨擊，兩人前日（11日）接受當地媒體訪問，改口稱他們並非雙胞胎，只是像得相像；被問到如何解釋影片中嬰兒時期的照片，兩人聲稱各自家長是好朋友，因此共同養育他們。至於影片中小女孩的照片，他們以私隱理由拒絕回應。

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責任編輯︰王明芳

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