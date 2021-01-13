【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率僅五成　陳肇始：要求對方盡快提供疫苗數據及資訊

▲ 陳肇始。（陳國峰攝）

本港採購的3款新冠疫苗，其中一款中國科興生產的疫苗，經巴西研究發現，總體有效率為50.38%，有藥劑學會建議港府重新考慮是否採用科興疫苗作港人接種之用。食物及衞生局長陳肇始今日（13日）表示，不會放棄任何一種疫苗，會在檢視整體疫苗供應後，再審視有關情況，又指國藥及科興的疫苗都是滅活疫苗，當局早前亦有與兩個藥廠聯繫，但由於當時科興較先可給予資料，加上政府需要盡快購買疫苗，因此當時先處理科興的疫苗。

陳肇始出席立法會會議時強調，當局一直有與科興密切聯絡，並不斷催促，要求他們盡快向政府提供疫苗數據及資訊，讓委員會審視，至其他兩款疫苗，當局會盡快開會審視及批核，若有更多資訊，在專家審視後，會在不同平台公布，讓市民知悉。

巴西最新臨床測試顯示，科興疫苗「整體有效率」為50.38%，詳情即看：【下一頁】

香港醫院藥劑師學會關注科興疫苗在長者及免疫系統不全人士的效能可能會低於50%，建議港府重新考慮是否採用科興疫苗作港人接種之用 ，詳情即看： 【下一頁】

負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權，今早在出席電台節目時強調，本港在接種疫苗前，必定會 經專家顧問委員會審視及審核，基於臨床數據及專家意見作建議，又指疫苗本身在香港以外的藥物監管機構得到批准緊急使用，詳情即看： 【下一頁】

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記者：陳麗娜