【口罩供應】政府向20條本地口罩生產線撥款1,400萬元　一文看清各公司獲得資助金額

▲ 政府已向本地口罩生產資助計劃20條生產線，發放共約1,400萬的資本資助。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情初期一度引起口罩荒，政府推出本地口罩生產資助計劃，截至去年12月底，政府已向本地口罩生產資助計劃20條生產線，發放共約1,400萬的資本資助，預算開支為11億元。

商務及經濟發展局局長邱騰華的書面答覆立法會議員陳克勤議員的提問時表示，於去年6月至12月期間，20條生產線合共向政府供應超過2.5億個口罩。根據生產線提供的資料，預計政府通過資助計劃購買口罩的平均價格為每個1.39元。

根據商務及經濟發展局數字，20條生產線之中，「瑞士億科有限公司」獲得資助額，2條生產線合共獲得約172萬元；其次為「景祥針織有限公司」，1條生產線獲約102萬元。

20條生產線獲發放的資本資助撥款 （截至2020年12月31日）

公司名稱 獲發放的資本資助撥款（港元） 益成醫療用品有限公司（第一條生產線） $702,001.4 益成醫療用品有限公司（第二條生產線） $650,621.3 創意國際科技有限公司（第一條生產線） $884,600.0 創意國際科技有限公司（第二條生產線） $600,000.0 香港人醫療用品有限公司 $767,678.0 Hong Kong Lion Production Company Limited $548,123.5 景祥針織有限公司 $1,022,000.0 八方綜合服務有限公司 $791,212.3 香港愛護用品有限公司 $800,000.0 新德利（亞洲）有限公司 $796,719.7 S.E.C. Hong Kong Factory Limited $489,795.5 國藥科技醫療用品有限公司（第一條生產線） $568,717.0 國藥科技醫療用品有限公司 （第二條生產線 ） $380,630.0 步創科技有限公司（第一條生產線） $905,772.9 步創科技有限公司（第二條生產線） $600,000.0 瑞士億科有限公司（第一條生產線） $1,127,200.0 瑞士億科有限公司（第二條生產線） $600,000.0 奧成有限公司 $751,220.0 宇宙發展集團有限公司 $942,050.4 威信科技（國際）有限公司 $634,840.0 資料來源：商務及經濟發展局

商務及經濟發展局說，政府於去年6月至7月期間，向全港住宅地址派送約2,800萬個資助計劃下生產的口罩，其後亦在去年9月向參與普及社區檢測計劃的市民派發約300萬個口罩。

▲ 政府於去年3月推出本地口罩生產資助計劃，資助生產商在本地生產口罩。（經濟日報資料圖片）

局方提及，政府物流服務署（物流署）自去年8月開始分發在資助計劃下購買的口罩予各政府部門，其中8月至11月期間，物流署向政府各部門每月平均分發約805萬個資助計劃下購買的口罩。截至去年12月底，物流署口罩的存貨量約為3億個。

政府於去年3月推出本地口罩生產資助計劃，資助生產商在本地生產口罩，以應付政府和社會的需要。每條獲資助的口罩生產線（共20條）每月生產的首200萬個口罩須售予政府，為期一年，而有關的生產商可把其餘的口罩在本地市場銷售。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩