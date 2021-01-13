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【後生仔傾吓偈】馮盈盈識有錢仔被指貪慕虛榮　FYY不忿反擊：是上進拼搏的表現【有片】

娛樂 15:04 2021/01/13

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馮盈盈被指貪慕虛榮，今次她就在節目中反擊。

馮盈盈一向是「新聞女王」，不時被指住大屋用名牌袋，又與富二代做朋友，生活富貴逼人。馮盈盈就在最新一集《後生仔傾吓偈》中為自己解話，否認生活被指是貪慕虛榮。

《後生仔傾吓偈》最新一集主題是講「貪慕虛榮」，馮盈盈與另一位同樣常被指貪慕虛榮的歌手戴祖儀，就在節目中極力為自己平反。

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馮盈盈在節目中為自己抱不平。（Instagram圖片）

馮盈盈否認貪慕虛榮

馮盈盈更特此上網查字典定義「貪慕虛榮」的意思，並指如果是自己辛勤工作換來的物品，就不是「貪慕虛榮」的範圍內：「你只可以評論我的消費習慣，如果是自己的選擇、自己的錢，又沒有犯法，那又關你甚麼事？」

此外，她們二人都認為貪慕虛榮的特質是指責別人貪慕虛榮，馮盈盈更引用金句：「當你有自己批評的特質，你才會在他人身上看到這個特質。如果你不是，你即使見到也不會有批評。」

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進撃的馮盈盈

節目中，馮盈盈被一眾「後生仔」及陸浩明都覺得她好易與「貪慕虛榮」扯上關係，因為在觀眾角度出發，會經常看見她與富二代做朋友等。

馮盈盈便回應：「當你在社會上努力打拼，上到某一個Level，自然會認識到同個Level的人，所以是好合理的事。只要不是完全不念舊就可以，例如我都時常與中學同學吃飯，但沒有人理會，大家都注重在有沒有名人及上流人士，便覺得我一定是貪慕虛榮。」

她又指作為藝人更應外出結識不同人士，這是上進及為事業拼搏的表現，即使收工也要繼續找機會，難道放工了坐在家等運到，希望天掉錢下來不勞而獲又是對的嗎？

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馮盈盈去年中被爆與江嘉敏上何猷亨的億元遊艇開船P，因此惹起與賭王兒子的緋聞，事後馮盈盈否認新戀情。

在日常生活中，馮盈盈亦被發現常用名牌Hermès的手袋，價值不菲。她亦居於海景豪宅，生活富貴，又被指有名車接送，難怪惹來連串揣測。

但事實馮盈盈在事業上一直努力拼搏，港姐出身後不停拍劇做主持，去年在《反黑路人甲》中亦有大量戲分演出，更獲提名視后，演技也獲讚有改善。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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