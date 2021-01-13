【移民加拿大】加國沙省移民門檻低但宜居？　居加港男︰沙省讀書移民可於3年內覓職位

▲ 港人Ben移民加拿大薩克其萬省28年，由他講述當地的生活最適合。

移民熱門國家中，英國加拿大澳洲總是三甲之列。當中的加拿大兩省︰曼尼托巴省（Manitoba，簡稱曼省）及薩克其萬省（Saskatchewan，簡稱薩省或沙省）因為移民門檻相對較低，近年也令不少港人選擇落腳。港人Ben在沙省省會雷吉納（Regina） 居住28年，每年冬季都要抵住當地零下10至40度的嚴寒天氣，但可享有寧靜簡樸的生活，可謂有辣有唔辣。

▲ 港人Ben在薩克其萬省首府雷吉納（Regina） 居住28年，對當地的嚴寒天氣早習以為常，圖為市內公園的冬天景致。(相片︰被訪者提供)

有留意加拿大移民資訊都知，曼省、沙省或愛德華王子島省（Prince Edward Island）等地方，因移門檻較低，工作6個月至一年就可入省提名通道，提名成功後繼而入紙聯邦政府拿永久居民身份，故也受到部分港人青睞。

沙省是一個完全的內陸省份，是加拿大的草原三省之一（另外兩個是隔鄰的亞伯達省及曼省）。沙省面積約652,000平方公里，卻只有約100萬的人口，真正地廣人稀。而沙省北部幾乎被森林覆蓋，大約有一半的人口居住在位於南部的兩大城市︰薩克屯（Saskatoon）和雷吉納（Regina）。

乾燥大平原 雷城生活不及溫哥華精采

70後的港人Ben，於1992年香港中學會考後，已到雷吉納（下簡稱雷城）唸書，現在更於fb開設「楓葉國雷城肥佬Ben」分享當地的生活點滴 。「父母在港都是做銀行工，收入穩定，以他們的條件本可移民溫哥華或多倫多。但爸的弟弟在此，在住近家人的前提下，我們一家四口都選擇移居雷城，而父母後來在那裏經營中餐廳。」

唸了兩年高中後，Ben於雷吉納大學完成化學學士課程，他回想90年代的沙省華人不多，「雷城作為沙省首府，人口也只有約20萬人。以我的中學為例，千多人只有幾個華裔學生，沒甚麼機會講中文，反而很快融入當地生活。」只是近年較多華人移居沙省，也開了不少中式超市和食肆，甚至珍珠奶茶舖，也令Ben大飽口福。

傳統上沙省以農業、畜牧業及石油和天然氣為主，沒有甚麼旅遊資源，套Ben所言是個遼闊而氣候乾燥的大平原，山水景色不多，大家也可想像到雷吉納那份純樸小城的光景，Ben若碰上長假也會駕8小時車到傍邊的亞伯達省旅行（ 有馳名的班芙國家公園）。

當然論生活之多姿多彩，甚至工種，雷城也肯定不及溫哥華或多倫多，但基本生活上還是一應俱全。自問我們家人要求簡單，所以都沒所謂。

對尋常港人來說，雷吉納也許「悶到抽筋」，Ben也說也有居加港人視這裏為跳板，一有工作機會就遷居至卑詩省等大城市。

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讀書移民 沙省可於3年內覓職位

近年港人移民加拿大，多了一個「讀書移民」的途徑，即約在30歲至40歲人士，到認可的學院，讀兩年或以上的書就可，如商科、工商管理、工程、IT等，之後再找工作。「沙省的好處，是讀完書後，允許以3年時間搵工，反觀曼省只有約1年，變相增加求職的機會。做6個月至一年工作後就可入省提名通道，提名成功後繼而入紙聯邦政府拿永久居民身份。畢竟讀書移民，重點是之後的搵工。」

▲ 雷吉納的市中心City Plaza，周末也有Farmer Market。 (相片︰被訪者提供)

Ben說雖然沙省以農業為主，但雷城也有各式的職位需求，如銷售、服務業、金融、財務及IT等，

雷城是加拿大的二線城市，人口較少，就業競爭反而無大城市那麼劇烈，這裏工作相當穩定，居民少轉工，也有不少是公務員。反觀薩克屯市則較多私人企業，職位流動性較大，對比顯得有活力。

記者前住沙省的求職網站www.saskjobs.ca查看，雷城較多的空缺是長途貨車司機、油漆技工、園藝工人、行政助理等，只要不介意藍領工種，生活也不是問題。

沙省樓價 1,200呎180萬港元起跳

也許雷城最叫人難以適應的，是冬天時攝氏5度至零下40、50度的氣候。Ben表示︰「這裏5月至9月夏天，約20至30度，氣溫涼爽舒服，我則最愛9至11月的秋天。至於零下40、50氣候，只是偶然出然，也許歷時約1星期，冬天多數時間是徘徊零下10至30度，但省政府也有專屬的剷雪隊，確保交通暢順。其實天氣凍我們是不會出街的，室內也有暖氣，最凍只是駕車後上落車的片刻時間，在家中也不太察覺嚴寒氣溫。」

▲ Ben與一班小童軍在冬雪中行山，也可鍛練體能。(相片︰被訪者提供)

至於樓價，Ben說沙省的樓價自然比其他省平，

跟曼省相近，2、30年樓齡的condo，約1, 200呎左右，只約20萬加幣/約120萬港元。至於townhouse，即樓下是廳樓上是睡房那種，同樣1,200呎左右，約30至40萬加幣/180萬至240萬港元，約10年樓齡甚至是全新的。

Ben本身10年已自己在雷城買地建屋，面積約1,800呎，還未計1,000呎的地牢及900呎的花園，當時共費約50萬加幣/約300萬港元，閒時會約朋友在家舉行大食會，享受簡樸生活。

撰文︰馮柏偉