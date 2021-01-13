【亂擠暗瘡】擠暗瘡致肺部感染險喪命　男子需靠人工肺協助呼吸

▲ 男子擠暗瘡致肺部感染險喪命，入ICU搶救需靠人工肺協助呼吸。

切勿亂擠「危險三角區」暗瘡。內地一名男子早前擠完暗瘡後口唇腫脹，出現呼吸困難等症狀，檢查後發現肺部嚴重感染，需用人工肺救命。

根據內地媒體報道，江蘇省常州市一名陳姓男子去年12月因發燒、氣喘被送院。陳男的妻子表示，當時丈夫擠完下巴的暗瘡後，出現口唇腫脹、呼吸困難、血氧飽和度降低等症狀。

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檢查後，醫生發現陳男的肺部受到嚴重感染，相信由擠暗瘡引致。口唇部感染正是始發因素，隨後導致雙肺感染，反覆氣胸（即爆肺），導致病情不斷惡化。

由於陳男的病情嚴重，醫生在搶救的過程中要用上人工肺，才把他從鬼門關拉回來。幸好經過一個月的治療，陳男終於脫離危險。

醫生提醒，口唇附近是人體面部的「危險三角區」，一旦發生感染，容易引發其他器官感染。他續指，若然這個區域出現暗瘡等軟組織感染，千萬不能用手擠，如果在短期內周圍的皮膚發紅、發腫、疼痛，甚至發燒，應盡早到醫院治療。

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醫生解構暗瘡治療及預防方法

疫情持續，在室內及室外的公共地方都要戴口罩，不少人的皮膚長出了暗瘡，養和醫院皮膚科主任陳俊彥會講解暗瘡的治療及預防方法。

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責任編輯：羅嘉欣