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【銅芯抗疫口罩】港府已派發約1,034萬個CuMask　庫存約45萬個

社會 14:54 2021/01/13

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港府推出的「銅芯抗疫口罩」。（經濟日報資料圖片）

港府去年因應新冠肺炎疫情，向全港市民免費派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），截至今年年1月11日，政府共派發了約1,034萬個CuMask，現時庫存約45萬個。

商務及經濟發展局局長邱騰華的書面答覆立法會議員陳克勤議員的提問時表示，第一輪及第二輪透過郵遞和於香港郵政局、香港房屋委員會及香港房屋協會轄下的屋邨辦事處派發的口罩分別為約414萬個及約360萬個。

此外，政府經幼稚園、小學及中學派發約167萬個、經社福機構服務點、住宿院舍、領事館、少數族裔團體等派發約77萬個，以及經3個口岸（即香港國際機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）派發約16萬個口罩。

商務及經濟發展局指，因應「回港易」的實施，政府會繼續於3個口岸派發CuMask予陸續回港的香港居民。

港府購1,079萬個CuMask「埋單費」2.8億元，6.2億元餘款撥防疫抗疫基金，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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