科大去年接獲職位招聘刊登大減四分一　金融科技風險管理行業需求「疫市」增

▲ 科大就業中心主管李詠琴（左二）及就業中心助理主管林鄔潤儀（左三）公布科大去年招聘刊登數目；風險管理及商業智能學四年級生何倩欣（右一）稱曾憂慮疫情下難覓工作。

本港新冠肺炎疫情持續將近一年，為去年及今年畢業的大學生求職添壓。香港科技大學就業中心數據顯示，科大去年收到的職位招聘廣告刊登數目，按年減少約四分一，零售、飲食及旅遊業等行業首當其衝，數據科學及風險管理等IT相關行業招聘廣告卻逆市上升。有即將畢業的科大四年級生早前透過政府資助STEM相關行業的實習計劃，到跨國公司數據分析部門實習，加上休學年（Gap Year）的全職實習經驗等，現已獲數份聘書。

早前有報道指大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，去年首8個月的職位空缺較去年同期減少逾4成，為去年大學畢業生求職添壓。

科大就業中心助理主管林鄔潤儀今日（13日）公布，科大在2020年全年收到的招聘刊登（Job Posting）數目（不包括實習生職位），較前年減少約24%，惟去年第4季收到的招聘刊登數字回升。

林解釋，因疫情關係令僱主刊登招聘廣告的時間「滯後」，由以往9至10月刊登，延遲到約11月，但形容僱主仍願意聘請畢業生，「唔係好見到好大影響」。她補充，若跟近年數據比較，2020年招聘刊登數字雖然少於2018及2019年，但跟2017相若。

中心主管李詠琴指，減少的行業主要是零售、飲食及旅遊業等，相反，數據科學及軟件工程師等行業的僱主仍表示「好缺人」；林舉例如數據科學、風險管理及工程學的工種需求較大，形容科大相對幸運，在疫情下受到的影響較小。

不過，李解釋上述招聘刊登數目未能反映職位空缺的實際數目，因一個招聘廣告或包括多於一個職位空缺。而中心目前未能提供2020年畢業生的實際就業數據，因去年底畢業禮轉為網上虛擬形式舉行，減慢中心收集數據速度。

即將於今年畢業的科大風險管理及商業智能學四年級生何倩欣已比一般學生有較多實習經驗，曾於上學年休學一年到金管局實習，其後於去年暑假再到一間跨國公司數據分析部門實習，但她亦坦言正式開始尋找畢業工作前，從師兄師姐聽聞不少大公司裁減人手，亦憂慮疫情下難覓心儀工作。

倩欣同學表示，自去年9月至今共寄出30多份求職信，發現部分受歡迎職位如大公司及銀行的管理培訓生（Management Trainee）職位招聘減少，但仍有不少公司願意聘請應屆畢業生，「事實上無我想像中的情況咁壞」。她又說，她在今個寒假仍可留在實習的跨國公司實習，而她身邊不少同學亦在寒假覓得實習或畢業工作機會，目前已獲數份聘書的她說現時對於求職不感擔心，透露部分公司開出的薪酬不俗，並會繼續尋覓更好工作機會。

冬季是傳統實習淡季，林指出，科大寒假長達4至5周，為本港院校獨有。此外，科大透過創新科技署去年初推出的「創新及科技基金創科實習計劃」，就讀STEM相關學科的科大學生全年獲得300多份相關行業的實習機會，去年夏季聘請科大學生的僱主共取得713萬元資助金額，現正聘請科大生在今個寒假期間進行實習的僱主，則料將獲得逾港幣280萬元資助，兩階段所獲資助額合共約1,000萬元。

對於政府在去年施政報告推出的「大灣區青年就業計劃」，資助大灣區僱主聘請本港大學畢業生，月薪最少1.8萬元。倩欣表示，她與朋輩之間也沒有討論過這計劃，而她本人因親友都身在香港，加上疫情影響暫不考慮離港發展，目前希望先留港工作數年累積經驗，但日後會考慮是否到外國發展或移民等，以體驗不同文化。

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記者：馮琪雅