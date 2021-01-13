丁權批准興建方式被裁定違憲　政府鄉議局上訴得直

▲ 上訴庭今日頒下判詞，裁定鄉議局及政府一方上訴得直。（資料圖片）

高等法院早前裁定新界原居民以私人協約及換地方式申建俗稱丁屋的小型屋宇，並不屬《基本法》所保障的原居民合法傳統權益，因此屬違憲，與訟各方其後提出上訴，上訴庭今（13日）頒下判詞，裁定政府及鄉議局一方上訴得直，推翻原審法官裁決。換言之，以現有所有形式申建丁屋均屬合憲。

上訴庭於判詞中指出，政府及鄉議局一方亦不否認丁屋政策的歧視性質，因此違反《基本法》所保障法律面前人人平等的權利，因此本上訴的重點是，丁屋政策是否獲《基本法》40條所指的新界原居民合法傳統權益所涵益，如是，有關政策則屬合法合憲。

上訴庭分析指，原審法官引用《中英聯合聲明》附件三指出，中英政府當年似乎沒有明確表明要保障新界原居民興建丁屋的權利，但上訴庭認為原審法官未有注意到附件三第2段所指的租金優惠，必然意味著雙方政府已就丁屋契約的延續性達成協議。而附件三第1段所指的「與土地契約有關的一切權利」，亦必然涵蓋丁屋契約，《基本法》120及122條亦賦予上述附件三的內容效力。

至於興建丁屋是否屬《基本法》40條所保障的新界原居民合法傳統權益，上訴庭指新界原居民的身份自1898年起出現，而《基本法》起草委員會亦必然理解新界原居民自殖民地時代起所享有的權益，因此在草擬《基本法》40條的時候，委員會亦必然旨在保障當時現存的權益。

關於「傳統」的定義，上訴庭認為只需追溯至1990年4月《基本法》獲通過的時候，當時新界原居民所享有的權益，即使有關權益的方式或有變更，但仍不影響該些權益的延續性。

而從「合法」的角度，上訴庭則認為起草委員會旨在保障起草《基本法》時被視為合法的權益，而不是將合法性的問顯留白，否則將會產生太多不確定性，亦會破壞憲制保障對新界原居民的承諾，這明顯並非委員會的原意。

上訴庭因此認為，《基本法》40條中所保障的新界原居民合法傳統權益，是指《基本法》於1990年4月4日獲通過當時，被視為符合香港法律制度的合法傳統權益，基於延續性，有關權益於1997年7月1日後仍獲保障。而丁權的歧視性質，早於《基本法》起草階段已經過熱烈的辯論，最終其合法性仍獲得肯定，反映《基本法》40條已保障丁權免受歧視或平等之類的憲制挑戰。

上訴庭又指，《基本法》40條必須與120及122條同時考慮，從而得出無論以任何方式申建丁屋，有關權利於1997年後均獲保障的結論，而丁權亦必然屬新界原居民合法傳統權益，因此丁屋政策整體來說均屬合憲。

上訴庭同意原審法官指出，以免費牌照屋的方式興建丁屋，屬《基本法》40條中有跡可尋的新界原居民權益，但上訴庭認為他應該在處理另外兩種方式，即以私人協約及換地方式興建丁屋時，亦應得出同樣結論。因為所謂私人協約方式，其實承傳了1989年之前所採用的「習慣土地使用權」中，新界原居民可申請一幅新地皮作建屋之用的特徵，而換地方式，則只是免費牌照屋的衍生品。上訴庭因此認為，以私人協約及換地方式興建丁屋，亦屬新界原居民的傳統權益。

上訴庭因此裁定政府及鄉議局一方上訴得直，擱置原審法官裁定以私人協約及換地方式興建丁屋屬違憲的裁決，上訴庭並駁回申請人郭卓堅及呂智恆的上訴。至於訟費問題，則留待各方以書面處理。

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記者：楊詠渝