李卓人等8人涉示威違限聚令受審　督察指4人一組互有交談

▲ 其中3名被告李卓人、梁國雄及吳文遠（左起）。（林欣樂攝）

去年五一勞動節，工黨及社民連為爭取失業援助金等勞工權益，從金鐘海富中心遊行至政府總部，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等8人被指違反限聚令，遭票控「參與受禁羣組聚集」罪，案件今（13日）在東區裁判法院開審，為首宗因示威被控限聚令開審的案件。高級督察供稱，案發時被告以政黨分為兩組舉橫額，每組4人，惟8人均有互相交談，以及距離曾少於1.5米。

8名被告分別是郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。他們各被票控1項「參與受禁羣組聚集」罪。傳票控罪指稱他們於2020年5月1日上午約11時06分，在夏愨道海富中心外參與受禁群組聚集，違反預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例61A及62條，8人均否認控罪。

麥德正另被票控於在同日早上11時23分，在金鐘海富中心及政府總部的天橋，無合理辯解而沒有向獲授權人員韋鑑洸出示身份證明文件。麥承認此罪，案情指麥當時被警方警告違反限聚令，但麥未有理會，繼續公眾集會遊行，被發出定額罰款通知書時，未有出示身分證，以及在多番警告後被捕，麥在警誡下稱「你無合理原因帶我走」。

中西警區活動管理組高級督察韋鑑洸供稱，案發當日為五一勞動節，工黨及社民連一如以往爭取勞動權益，8名被告在海富中心外，以政黨分為兩組舉橫額，每組4人分開，惟8人均有互相交談，4人之間的距離曾少於1.5米，兩組之間亦曾有少於1.5米。

韋續指，8人舉橫額同時叫喊口號，他警告他們正進行超過4人的群眾聚集，必須立即散去。韋指他們未有理會警告，以及與警員爭論及回應，引來約30名記者聚集。

韋指，他們於11時13分起步遊行，在梁國雄叫喊口號及帶領下，走上扶手電梯，最終到達政總東翼前地，期間韋警告眾人3次，最終由警員發罰款告票。審訊今午續。

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記者：林欣樂