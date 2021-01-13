淘大衝突4人認非法集結判囚　官禁戴標語口罩強調法庭非抒發政見地方

▲ 4名男子今（13日）於區域法院被判19至20個月。（資料圖片）

去年9月淘大商場有人疑因政見不合發生打鬥，4名男子涉嫌當日「私了」他人，早前承認非法集結及傷人罪，今（13日）於區域法院被判19至20個月。法官練錦鴻日前處理本案時，曾要求庭內戴黃色及寫上標語口罩的人士更換口罩或離開。法官今再頒下同樣命令，判刑時解釋指法庭不是抒發政見的地方，他不欲法庭成為處理政治訴求的場所，但強調自己對口罩顏色代表的政治含義沒有任何價值批判，他對口罩顏色或款式一視同仁。

被告依次為石朗天（29歲）、劉耀聰（31歲）、陳啟賢（35歲）及陳瑞泉（35歲）。

石早前承認1項傷人及2項非法集結罪，其餘3人則各承認1項非法集結；各人原被控7項襲擊致他人身體傷害罪，惟控罪獲法庭存檔不予起訴。

日前法官練錦鴻處理本案時，要求庭內戴黃色口罩的人士更換口罩或離開。法官今開庭前亦指示書記，問及庭內是否有人戴有黃色、印有英文字樣的口罩，指須更換或前往視像延伸庭旁聽。

法官今天判刑時指，對本案背景有所理解及認識，理解當時群眾訴求及憤怒背後牽涉到獨特的歷史及政治因素，惟有關因素不在法庭的考慮當中，判刑是根據各被告的刑責而裁定，亦不會考慮各人政治取向。

法官指，法庭不應是抒發政見的地方，在聆訊時有人戴上寫有政治標語的口罩，他不欲法庭成為處理政治訴求或政治角力的場所，他下令要求對方更換口罩或到延伸庭旁聽，但強調自己對口罩顏色代表的政治含義沒有任何價值批判，他對口罩顏色或款式一視同仁。

法官續指，案件屬大規模欺凌事件，集結人士藉以非事實的理由，對3名事主作出暴力、恐嚇及侮辱性行為，就非法集結控罪，法庭判刑須起阻嚇作用，並須考慮到現場暴力規模及程度，雖然控方沒有證據顯示集結有事先策劃，但現場片段顯示集結人數不少，涉及暴力及圍堵事主，有人用言語挑釁及用傘遮掩襲擊行為。

法官指，考慮到首被告在集結中曾擔當領導角色，對事主造成傷勢較重，認為他刑責較重，其餘各人則刑責相近，而集結人士盲目挑出非我族類等理由，襲擊事主，行為擾亂社會安寧，判刑須考慮到公眾利益及將破壞社會安寧行為杜漸防微。最終首被告被判監20個月，其餘被告被判監19個月。

法官早前觀看現場片段時，一度質疑拍攝事主遇襲情況的記者阻礙事主離開。法官今判刑時提及，指4至5名記者當時出現在人群與事主之間，進行拍攝。法官指接納新聞自由是社會不可缺失的一部分，起到平衡社會權力、向大眾披露真相、使有權者不會濫權、弱勢者得到支持等作用。

法官續指，有記者不顧安危，堅守險地，令法庭了解事發經過，惟案發時有4至5名記者圍成半圓，圍着遇襲的2名事主拍攝，雖然相信有專業操守的記者不會故意犯法或阻礙事主離開，但其行為確有令人誤會之處。

案情指，2019年9月14日下午約兩時，淘大花園商場有人聚集，持不同意見的市民發生衝突。

當日下午約4時51分，事主X女士與朋友乘扶手電梯離開商場，有人指控X是大陸人，辱罵及質問 X，並用鐳射筆照射X，有人將X從扶手電梯拉下，群眾其後包圍及指罵X，首被告其間用雙手大力從後扯她的頭髮。歷時約10分鐘，X事後頭皮及右臉瘀傷，頸部觸痛及失去3顆牙齒。

及至傍晚約5時19分，有人在商場1樓圍欄旁質問事主Y女士與Z先生，指2人拍攝其他示威者或施襲。第4被告拿著長傘，乘扶起電梯到1樓及走到群眾中央。有人高呼除非2人刪除拍攝內容，否則不得離開，及後威脅使用武力。

其後有2人拳打Z頭部，有人開傘掩護和遮擋閉路電視鏡頭。第4被告加入及用拳打Z的頭部，及用雨傘打Z上半身數次。其後第4被告與其他人發生爭執。騷亂中，Y與Z開始走向地下，首被告及次被告尾隨。

Y及Z離開商場後，首被告拉Z到地上，用腳踢了Z小腿兩次，次被告則用腳踢了Z下半身2至3次。Z其後站起，次被告以右拳襲擊Y及Z的頭部各1次。Y和Z其後沿行人路離開，第3被告從後追上，指罵二人及用傘打2人上半身2至3下。

事後Y的頭部、左上肢、左上大腿及左下眼皮瘀傷及觸痛；Z右臉腫痛，左後頸部有裂傷，左手肘有擦傷等。

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記者：王仁昌