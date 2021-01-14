【絕世好丈夫】前教師難抵壓力患中度抑鬱兩度自殺　丈夫辭工創業全天候陪伴：她快樂就是所有

▲ 縱使病情反覆難處理，暖男丈夫George也在身邊陪伴、助太太走出難關，堅守一份婚姻承諾。

原本任職教師的Cookie，視教學為終身職業，但6年前因工作量太大，最終壓力爆煲、患上嚴重抑鬱，試過兩度自殺，更酗酒。縱使病情反覆難處理，丈夫也在身邊陪伴、助她走出難關，堅守一份婚姻承諾。



行政工作、輔導學生等工作致分身不暇，Cookie指連備課都無時間，自我要求甚高的她覺得表現不如預期，教學、改簿的進度也大落後，壓力愈來愈大。「好擔憂，開始不想上班，只躺在床上哭，完全沒了動力。」丈夫George指Cookie會無故哭泣，情況愈來愈嚴重，也開始酗酒。

性情大變 視自殺為任務



整個星期不上班，日日去診所拿醫生紙，醫生察覺到Cookie的情緒異樣，便轉介她去精神科，最後確診中度至嚴重的抑鬱症。當時二人對此症認知不多，Cookie覺得抑鬱好多人都有，以為休息一下就沒事：「沒想過這個病的摧毀力如此大，原來真的會自殺。」

作為貼身照顧者，責任好大。George上網查資料，卻發現好單一，難以套用於患者身上，Cookie的病情也轉差得好快。

跟她說話，她會答：『唔好同我傾偈，我乜都唔想做，唔好理我。』我也暴燥，會講悔氣說話，也會問她仍否愛我，但她說乜都唔知，乜都唔愛，只想喝酒和睡覺。

當時George需長時間上班，午飯時間就買飯盒回家跟Cookie一起吃，吃過後再回公司，但每次回到家都發現Cookie賴在床上不動，連進食也沒動力。Cookie指，當時把自殺視為一個任務，費盡心花力尋找方法、選日子，好想離開這個世界。

▲ 抑鬱使Cookie性情大變，病發當下的行為只剩模糊記憶，當下寫的原因、感受都記不起。「原來患這個病，真的可以變得這麼無情和冷血。」George說。（湯炳強攝）

寫遺書告別丈夫 無情道別釀內心傷口



擔心一個人照顧不了Cookie，George與太太搬回娘家住，希望Cookie多感受到家人的愛，也防止她獨處時想不開。豈料有日Cookie說約了朋友外出，George多次致電也沒接，他心知不妙，立刻放下工作回舊家找Cookie。

George憶述：「不斷敲門她也不開，她把鐵閘反鎖了，裏面好大音樂聲。兩小時之後，她隔着門叫我別理她，我便在旁邊的樓梯坐着等，嘗試買食物引她開門，也無反應。」

等了近3小時，George愈來愈焦急，與Cookie家人商量後報警，消防員破門入屋發現Cookie正在燒炭。她暈倒了，口裏吐着白泡，也從床上掉下撞到炭盤、手臂燒傷，那一刻真的好驚、好無助。消防員說還有呼吸才放鬆下來，但她燒了近4小時，不知道腦部、內臟等有沒有受破壞。

自殺衝擊還未消化，Cookie留下的遺書更令George心傷。

她說知道我好好，好疼她，但抱歉不能再接受我。那刻覺得，我到底做錯甚麼？我沒做錯事，但她要走，我好無奈。如何再愛這個人、怎樣維繫？



妻子酗酒成性：「想逃離呢個世界」

既然無法自殺，Cookie更依賴酒精，欲沉溺在迷迷糊糊的狀態。床下底、衣櫃裏都藏着酒，答應了家人只喝一罐，就躲起來偷偷加酒。每次外出後回程坐巴士，都會飲足全程。「覺得在這個世界好無聊，不如快點入睡吧。睡不了就喝酒，喝完開心點，不需思考太多。」

酒精是Cookie的寄託，對George來說卻是惡夢，聞到她身上的酒味就會心跳加速，生怕她又做傻事。持續見社工，家人盡量陪伴，對Cookie的病情都無大幫助，4個月後，就在George的生日前夕，Cookie第二次自殺，最終需強制入住精神科病房。簽同意書的那刻，George的心情十分複雜。「警察和護士叫我簽紙，她至少要入住7日，突然那刻好像放鬆了，有個喘息空間。我還可以做甚麼？已近乎崩潰，也冷靜不下來。」

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既憎恨又擔心 丈夫照顧壓力爆煲入院



作為照顧者，George內心憂慮、憤怒，甚至憎恨的情緒不斷拉鋸，Cookie病下的各種行為一下下刺進他的心，無奈又要繼續照顧Cookie，George需抑壓其情緒，以Cookie為先。「要保護她，怕她有危險，但好多時無原諒的心，也有道無名火。」

這些情緒的種子一一埋在心中，長時間精神緊張，情緒好繃緊。

會不停想着她，好緊張，晚上睡覺也會磨牙。直至她第二次自殺，沒多久就到我有問題，有晚失眠走出客廳，看到隻貓就想捏死牠。

翌日隨之找社工幫忙，吐出內心負擔的那一剎，George的壓力和負面情緒也大爆發，不停哭。「我撼頭埋牆好多次，印象中有人捉住我打了枝針，醒來後發現被綁住在醫院。」

決心辭工與妻子共同創業 全天候陪伴

二人相繼情緒失控，費盡心力照顧也無改善，但George仍然不離不棄的原因，源於結婚時許下的承諾。「要對她不離不棄、一生一世。我個人好得意，認清一件事，就會把全部都投放在它身上。」

身邊朋友為George分析，指本身夫婦各有穩定收入，現時卻要做照顧者獨力支撑家庭，叫他好好思考是否有能力照顧Cookie一世。當下雖有一刻動搖過，但George仍不願就此放棄。「我娶了她，就應該要照顧她，無論發生任何事也好。」

知道工作是Cookie壓力的一大來源，George便鼓勵Cookie辭職、盡量休息，家中經濟負擔由他一個人扛。辭職之後，Cookie的情況果然有明顯好轉，重拾生活動力，身上陰沉的感覺也開始漸漸散去。

感覺她終於放鬆了，能幫到她、使她開心，我不覺得辛苦，她快樂就抵得過所有嘢。

▲ 共同經營韓國飾物店，每日一同出門、工作、溝通，二人無話不談，關係更親密。（湯炳強攝）

餘生不讓下一次自殺發生 為妻子把關

曾有社工講過，抑鬱症未必完全康復，若再誘發第三次自殺行為，患者好大機會成功。此話深深烙印在George心中，因經歷過兩次差點失去，不願再冒險，故兩年前他辭去20多年的穩定工作，與Cookie一同經營韓國飾物小店Meowism。

若認清這個身邊人是終身伴侶，就要做這個決定，別理薪金。她對上一次自殺，我只識拿大假跟她去台灣旅行，但陪伴的意思不是抽多些時間做這些，而是在一起、互相扶持。

每日伴在對方身旁，持共同目標一起努力，Cookie指這種生活好踏實。因為小店、因為George，病情才能好轉。「每日對著他，有他陪伴，我都好開心。」

回看患病經歷，Cookie感歎欠了George好多，盼餘生能花更多時間待他更好，也會盡量控制情緒，一有異樣就與George溝通。George則繼續做太太的「情緒把關者」，時刻留意她的狀況，以免再積壓至臨界點。在他眼內，愛和承諾當中無虧欠和補償之談，他笑說：

我常常跟她說，可能人生最尾那幾年我要靠她照顧，盲了、聾了也不出奇，無人知道㗎嘛。這刻我付出了好多、我照顧了她，可能將來她又為我付出呢？無得計的。

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記者：吳霆俊