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立法會通過以視像形式舉行開會　適用於事務委員會等會議

政治 15:31 2021/01/13

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李慧琼認為，視像會議是抗疫需要而產生的選擇。（陳國峰攝）

立法會今日通過，在事務委員會、法案委員會及小組委員會，採用視像形式召開正式會議的議案。議案在分組點票下，以34票贊成、1票棄權、1票反對，獲得通過，反對票來自熱血公民鄭松泰，醫學界陳沛然則棄權。

動議議案的內務委員會主席李慧琼認為，視像會議可減少在大樓內聚集人群，減低受感染風險。 經民聯梁美芬亦採有必要性，並舉例指，其任教的大學已在疫情下使用Zoom教學。

陳沛然指出，使用Zoom進行視像會議存在網絡安全隱患，呼籲各議員加強各項安保措施。建築、測量及都市規劃界謝偉銓亦關注，如何確保是議員本人出席視像會議，而非事先錄影或電腦合成，希望及早防範，不要掛萬漏一。

反對的熱血公民鄭松泰指出，法律上未能解決特權法及議員其他權利等問題，而且視像會議不適用大會、內務委員會、財務委員會，但所有議員逢周三、四、五都會在大樓見面，認為只是形式上「做嘢」，做不到防疫效果。

根據議案，議員在視像會議的言行，受特權法保障，表決以舉手方式進行，並且設有「日落條款」，僅適用至今年9月30日。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

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