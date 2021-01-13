【雪中送炭】銅鑼灣絲襪婆婆玉姐寒風中開檔　汪明荃：老人家令人佩服

▲ 汪明荃支持玉姐。

天氣寒冷，大家都多添衣保暖。賣絲襪逾半世紀、現年約78歲的玉姐，不論風雨或氣溫冷熱，都在在銅鑼灣擺檔。不要看輕此路邊車仔檔，徐濠縈、關之琳，以及一班時裝及廣告美術指導等都有幫襯，一向潮爆的徐濠縈更曾讚玉姐有taste。

當中，阿姐汪明荃更是玉姐的擁躉，曾農曆新年自製蘿蔔糕送給玉姐打氣。

▲ 汪明荃幫趁玉姐。（取自汪明荃IG）

在昨日，汪明荃在昨日（1月12日）到銅鑼灣幫趁玉姐，事後汪明荃在IG上載與玉姐的合照，並寫

今日去銅鑼灣買leg-warmer,玉姐果然仍在擺檔，天寒地凍，老人家堅持開檔，令人佩服。

剛剛聽到新聞報道，本港再多60人確診新冠肺炎，全部屬本地感染。

好嚴重，大家不要掉以輕心，繼續齊心抗疫！

汪明荃此舉除提醒大家保暖及防疫外，無疑想為玉姐做宣傳。

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其實玉姐本來不用寒天抵冷在路邊開檔。在很久以前，玉姐起初在白沙道街邊擺車仔檔，後來生意愈做愈好搬入地舖，更藉著賣絲襪養大5個子女。

可是好景不常，幾年前內地自由行湧入，搶高了銅鑼灣舖租，玉姐於2012年被業主加租一倍至15萬。

阿姐和家英哥當時出手幫忙與業主商討，最後只獲打9折，只靠賣絲襪賺微利以糊口的玉姐當然不可能負擔，於是被迫再做回小販至今。

玉姐對阿姐和家英哥的幫忙心存感激，汪阿姐多年來亦仍然繼續幫襯玉姐，並視對方為好友。

同場加映：謝雪心專訪