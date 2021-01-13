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包山王輪椅攀高廈挑戰延至本周六舉行　屆時會有網上直播

社會 16:05 2021/01/13

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曾奪亞洲攀石賽冠軍、有「包山王」之稱的輪椅攀登者黎志偉，原定上周六（9日）挑戰攀上逾300米高的荃灣如心廣場，為慈善籌款，惟因強風關係順延活動。大會今日（13日）宣布，經商討並參考天文台預測後，挑戰改於本星期六（16日）舉行。

是次活動是為港大醫學院矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人可再次行走，屆時會有網上直播，直播網址【按此】

黎志偉在4年前完成獅子山挑戰後，間中仍會進行練習，但今年受疫情影響，很多體育館和健身室都被迫關閉，至今仍未試過練習坐著輪椅一次過攀上300米，但面對艱鉅的挑戰，他稱未有感到恐懼，相反信心十足。

黎志偉早前接受TOPick訪問時指，2020年是極不容易的一年，希望藉今次攀登挑戰，鼓勵香港人即使在艱難時候，仍然要相信自己，心存盼望、攀返上去。他又指，今次挑戰目前因天氣順延，正是人生無常的道理，

很多時你以為萬事準備，準備做一件大事、迎接你的希望，但總會有一些東西令你阻滯，但這些阻滯也不重要，我會繼續去嘗試解決。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳麗娜

 

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