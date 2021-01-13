【新冠肺炎】廣華醫院一名婦科女病人經篩查確診　一名同病格病人列密切接觸者

▲ 何婉霞於記者會交代最新疫情。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診個案，全是本地個案，包括11宗涉及不明源頭感染，31宗與早前個案相關；另有約20多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於記者會交代最新疫情。

何婉霞稱，廣華醫院一名23歲女孕婦（個案:9359），前晚經急症室入住婦科病房，無發燒無呼吸道病徵，經第二次篩查後確認確診。經追蹤後，一名同病格病人要列為密切接觸者，但員工有足夠防備，毋須列為密切接觸者。她又澄清，社區現時有不少無病徵個案，病人入院時，醫管局無可能即時知悉病人有否同時染疫，要透過進行入院篩查，避免醫院傳播。

至於元朗博愛醫院一個中央消毒房，一名護士初步確診，周六（9日）起有病徵，之前數天在家中休息。至昨天（12日）到屯門職員診所求診，晚上初步確診。職員在醫院進行後勤工作，不需接觸公眾，也無職員需列入密切接觸者。

另外何婉霞表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得52宗呈報個案，而今日再多60名確診病人出院，至今共有8,584名病人康復出院。

現時有568人在25間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中41人情況危殆、33人嚴重、494人穩定；現時正使用1,235張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別55%及68%。

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記者：吳卓峰