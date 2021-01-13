【新冠肺炎】新增42宗確診個案　全屬本地個案包括11宗源頭不明

本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診個案，包括15男27女，全部屬本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，31宗與早前個案相關病例，累計9,386宗病例；另有20多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

東區尤德夫人那打素醫院發言人公布，一名81歲確診男病人今日離世。連同上述病人，共157名病人於公立醫院離世，而死亡人數亦增至161人。詳情即看：【下一頁】

張竹君指，今日再多一幢大廈的居民須強制檢測，位於黃大仙天馬苑駿威閣，涉及2個單位共4人。詳情即看：【下一頁】

多個群組新增確診個案，包括九龍幹線中段隧道、將藍隧道及港九小輪群組。詳情即看：【下一頁】

廣華醫院一名婦科女病人經篩查後確診，一名同病格病人列密切接觸者，醫護人員有足夠防備，毋須列為密切接觸者。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜