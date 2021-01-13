葉劉再談雙重國籍　稱不影響現有外國護照持有人

BNO移民方案本月底接受申請，申請者最快6年可以入籍英國。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，日前提出要處理雙重國籍問題，她今日再稱只屬個人意見，助有意以BNO移民的港人，想清楚後果，強調其建議，並不影響現時持外國護照的香港人。

葉劉淑儀在電台節目上稱，早前建議取消雙重國籍的安排，只是針對，稍後透過BNO移民計劃取得英籍的港人，令他們想清後果，形容其建議是「幫到他們」，而她並沒有與中央或港府官員討論過。她續指，其建議不會影響現時持有外國護照的人士，假如中央出手處理，亦不會即時有效，而要改變便需要釋法。

自由黨黨魁鍾國斌則指，商界及部分專業界別，對處理雙重國籍的建議反應大，以往有不少持外國護照的移民人士回流香港，促進了香港經濟，料落實處理雙重國籍，相信對政治、經濟等都有影響。鍾續指，假如只針對英國出手，或會造成不公，但「一竹篙打一船人」的影響卻大，估計中央會有所考慮。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿認為，葉劉淑儀的建議難執行，有違港府過去容許港人有多重國籍的傳統。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤