【防疫措施】葛珮帆建議周末實施外傭禁足令　羅致光稱不符法理情拒考慮

▲ 有立法會議員質詢當局會否立法規管禁止外傭在假日外出，勞工及福利局局長羅致光指建議不符法理情，不會考慮。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，有外傭宿舍曾爆發群組，周末街頭仍有相當數量外傭聚集。有立法會議員質詢當局會否立法規管禁止外傭在假日外出，勞工及福利局局長羅致光指建議不符法理情，不會考慮。

民建聯葛珮帆在立法會大會上口頭質詢，指至今已有多名外傭感染新冠肺炎，部分人懷疑在外傭宿舍染病後傳染僱主，又指假日有大批外傭在公眾地方集會和聚餐，詢問現時外傭感染情況，會否立法規管外傭宿舍衞生情況，及禁止外傭在公眾地方聚集。

勞工及福利局局長羅致光表示，截至今年1月3日，有465宗確診個案為外傭，當中212宗屬本地感染、253宗屬輸入個案。

羅致光說，理解外傭在合約提前終止、等待離港期間等情況需要自行安排短暫住宿，政府無計劃另立法例特別規管外傭宿舍，勞工處已多次接觸職業介紹所組織，提醒業界避免讓外傭在擠迫的環境入宿。他又指，勞工處等部門一直有呼籲僱主盡量讓外傭在平日而非周末休息，並在周末於外傭經常聚集的地方呼籲她們遵守防疫規定，在去年12月11日至今年1月3日間，執法部門共向外傭發出60張定額罰款通知書。

葛珮帆追問政府會否針對外傭，實施假日禁足令。羅致光回應指，外傭假日禁足令不符法理情，政府不會考慮。他解釋，只針對外傭或構成涉及種族歧視；而外傭本地感染比率為0.055%，相較本地居民感染比率約為0.1%更低；對於外傭的禁足令會變成禁止她們離開工作地方，形容「於情不合」。

何君堯則指，公園和行人專用區人山人海，詢問政府會否使用空閒土地和校舍，協調讓外傭有集合地。羅致光說，從防疫角度室內聚集的風險更大，政府不會考慮建議。

工聯會麥美娟詢問，當局會否將外傭列為特定群組，要求她們定期檢測。羅致光回應，全港有38萬外傭，相較護理安老院職員僅4萬人已有爭議聲音，為外傭定期做檢測並不可行。

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記者：徐紹軒