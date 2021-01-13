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【住屋問題】父母賣樓博樓價跌再入市　港男呻捱貴租兼俾家用︰儲唔到錢

親子 17:02 2021/01/13

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有港男指父母賣樓欲等樓價跌後再入市，可是現在只能捱貴租，加上要給家用，令他無法儲錢。

買樓置業是不少香港人的夢想，不過落車容易再上車難。有港男在社交媒體指，父母早年賣去自住物業，原打算待樓價跌後再入市，他大呻至今只能捱貴租，加上要給家用，根本無法儲錢，更莫論要組織家庭。

該名港男昨日（12日）於「連登討論區」以「屋企兩老落錯車 真係會影響後代」為題發文，表示父母賣樓後一直等樓價跌，不過現在已買不起樓，要捱貴租。他在留言補充︰

落咗車之後唔買，眼白白望住樓市gogogo，而家捱租。

嘆父母落錯車影響下一代

港男諷刺父母可能見樓價跌1%即入市，他們10年後退休，便要子女繼續幫他們供樓。他直言「無父幹都算」，家用及屋租令他「儲唔到錢」，慨嘆沒錢識女朋友，更何況是組織家庭。 

我買唔到樓，繼續捱租，又到子孫面對同樣問題，無限輪迴，呢啲咪真正嘅父債子還，債留子孫囉。

不少網民批評港男，留言「有樓留給你也未必是好事，自己要努力」、「要老豆老母做樓奴」，也有人指「大把新界2房4xx萬啦，嫌三嫌四唔肯買啫」，並建議港男「你冇錢唔生仔咪唔會無限輪迴」、「千萬唔好有下一代」。

點擊睇更多網民留言︰

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網民為港男平反︰只想減少負擔

不過，有網民為港男平反，認為他並非想靠父幹，只是「想減少不必要、原來可以避免嘅負擔」，其父母卻賣樓，子女將來亦要繼續幫他們租屋。此外，有網民分享類似的情況︰

有個中學同學屋企人喺11年時賣咗太古層（樓），賺得少少，搞到依家係咁租樓住。

我有個friend 06年買樓，無耐升咗少少就賣咗，話租樓無咁大壓力，結果一路租樓住。睇住佢越租越霉，由新樓租到依家租唐樓。

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責任編輯︰王明芳

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