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消委會測試消毒劑效能 白因子表現不俗

特約 19:00 2021/01/14

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消費者委員會出版的《選擇》月刊，近日刊登一篇有關多用途消毒液的報導，當中報導白因子總評分達4分，白因子殺病毒能力比75%濃度酒精更為優勝，而殺菌能力更超過百分之99.999，總評亦比二氧化氯及植物提成份消毒劑更勝一籌。
 
白因子比酒精更有效更安全
最廣為人知的消毒產品當然是酒精，但是酒精並不能殺死非包膜病毒如輪狀病毒、腸病毒等，加上經常使用高濃度酒精產品容易造成肌膚乾裂粗糙，有機會引致過敏；完後未乾揉眼，亦有可能引起結膜炎或會令角膜受損。

美國疾病預防控制中心曾發表數據，指出於2011 - 2014年間，一共有70,699宗12歲及以下小孩誤吞酒精消毒液個案，當中91%為0 - 5歲小孩。如兒童不幸誤吞，更有可能導致急性中毒。而漂白水除了容易傷害皮膚外，亦會對黏膜及呼吸道造成刺激，影響健康。

白因子成份為HOCl次氯酸，有效消毒且更為安全。

白因子取得第三方認證對於皮膚無刺激及吸入無毒：

  • 白因子通過CNAS中國認可國際互認檢測皮膚刺激反應測試，對皮膚無刺激反應。
  • 白因子通過GT微生物分析檢測中心吸入性測試，屬實際無毒。

白因子獲GLP國際級實驗室認證，有效對抗多項細菌及病毒，更獲SNQ品質認證。

白因子抗菌概念相同於人體白血球的抗菌因子次氯酸HOCl，可直接穿透病菌細胞膜破壞病原微生物，產品獲GLP國際級實驗室認證，有效對抗多項細菌及病毒包括新型冠狀病毒、SARS病毒、MERS 冠狀病毒、流感病毒H1N1、H3N2、腸病毒EV71；通過SGS抗菌檢測證實可有效對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、白色念珠菌、黑麴菌、抗藥性金黃色葡萄球菌MRSA。

以下為白因子過往做的一系列病毒細菌測試報告簡表，所有報告皆達到或甚至超過百分之99.9的效能。歡迎到官網參閱測試報告。（www.whitefactor.com.hk

白因子產品可直接噴灑在皮膚或任何物品上，待其自然風透或乾淨紙巾擦乾即可。

正確使用次氯酸的方法

  • 可先擦掉表面的污穢物，才使用次氯酸產品；或增加每次噴灑的次數/份量，可令消毒效果更佳
  • 可直接噴灑在皮膚或任何物品上，如座椅、衣物、門柄、手機、鞋底等。噴灑後可待其自然風乾或乾淨紙巾擦乾即可
  • 使用產品後，必須蓋回頂蓋或將噴嘴調至「OFF」，讓產品可以維持其穩定性和有效性

正確儲存次氯酸方法

  • 避免陽光照射
  • 避免存放於高溫環境
  • 應存於陰涼及乾爽位置
  • 除了補充裝產品不建議分裝，分裝時請留意：
           o    請使用原廠瓶器
           o    分裝前請先使用抗菌液清潔雙手及瓶器內外及噴頭
           o    請少量分裝，自行分裝的抗菌液建議一週內用完。

市面上有多款抗菌產品，選擇不對，不但浪費金錢還影響健康，消費者要慎選。

想索取試用裝，歡迎whatsapp白因子62876168

白因子售賣點：
萬寧配藥處 / 屈臣氏藥劑部/ 一田百貨 /祟光百貨 /Aeon百貨/ HKTVmall / The Club / Home+

（資料由客戶提供）

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