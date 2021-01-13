【WhatsApp更新】私隱專員指公司澄清未解疑團　質疑為何針對商業通訊要涵蓋所有用戶　

▲ 鍾麗玲指公署已向WhatsApp總公司發信表達關注。（曾耀輝攝）

通訊軟件WhatsApp近日更新私隱條款，強制用戶同意將資料與Facebook共用，引發「社交移民潮」。個人私隱專員鍾麗玲今日（13日）表示，對事件強烈關注，並已去信總公司表達關注，但認為現階段未見涉及違反私隱條例。鍾麗玲指，即使近日相關公司已作出澄清，但有仍有不明的地方，呼籲作進一步解釋。

鍾麗玲稱，公署已向WhatsApp總公司發信表達關注並提出4項建議，包括充分解釋清楚新條款下個人資料共享的安排、所涉及的個人資料及使用；延後用戶考慮期；豁除無相關社交平台帳戶的用戶；考慮為未有選擇同意新條款的用戶，提供可繼續使用其服務的方案。

她提到，相關公司單方面更改條款的舉動屬商業決定，現階段未發現有違反私隱條例的情況，但就指留意到Whatsapp近日就事件的解說，當中仍有不清晰的地方，例如通訊軟件的母公司指更新條款內容只涉及商業通訊，

但點解要涵蓋所有用戶？如果我冇社交平台，點解都要將（通訊軟件）用戶將資料俾佢？

另外，民建聯下午亦到個人資料私隱專員公署遞交請願信，批評Whatsapp 是次修改條款收取過量個人私隱，又指英國、歐洲獲得豁免，要求公署參考相關做法，並檢視是否違反本港私隱條例。

▲ 民建聯要求個人資料私隱專員公署檢視當中是否違反私隱條例。(曾耀輝攝)

WhatsApp早前向用戶發通知，要求用戶同意更改私隱條款，將用戶電話號碼等資料與Facebook共享，用戶若不同意將在在2月8日後無法使用WhatsApp。

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記者：蘇文軒