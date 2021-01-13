  • 16°C
香港時間 : 2021113日 (週三) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WhatsApp更新】私隱專員指公司澄清未解疑團　質疑為何針對商業通訊要涵蓋所有用戶　

社會 16:27 2021/01/13

分享：

熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

鍾麗玲指公署已向WhatsApp總公司發信表達關注。（曾耀輝攝）

通訊軟件WhatsApp近日更新私隱條款，強制用戶同意將資料與Facebook共用，引發「社交移民潮」。個人私隱專員鍾麗玲今日（13日）表示，對事件強烈關注，並已去信總公司表達關注，但認為現階段未見涉及違反私隱條例。鍾麗玲指，即使近日相關公司已作出澄清，但有仍有不明的地方，呼籲作進一步解釋。

鍾麗玲稱，公署已向WhatsApp總公司發信表達關注並提出4項建議，包括充分解釋清楚新條款下個人資料共享的安排、所涉及的個人資料及使用；延後用戶考慮期；豁除無相關社交平台帳戶的用戶；考慮為未有選擇同意新條款的用戶，提供可繼續使用其服務的方案。

她提到，相關公司單方面更改條款的舉動屬商業決定，現階段未發現有違反私隱條例的情況，但就指留意到Whatsapp近日就事件的解說，當中仍有不清晰的地方，例如通訊軟件的母公司指更新條款內容只涉及商業通訊，

但點解要涵蓋所有用戶？如果我冇社交平台，點解都要將（通訊軟件）用戶將資料俾佢？

另外，民建聯下午亦到個人資料私隱專員公署遞交請願信，批評Whatsapp 是次修改條款收取過量個人私隱，又指英國、歐洲獲得豁免，要求公署參考相關做法，並檢視是否違反本港私隱條例。

民建聯要求個人資料私隱專員公署檢視當中是否違反私隱條例。(曾耀輝攝)

WhatsApp早前向用戶發通知，要求用戶同意更改私隱條款，將用戶電話號碼等資料與Facebook共享，用戶若不同意將在在2月8日後無法使用WhatsApp。 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【懷念Jasper】港大圖書館治療犬Jasper逝世　館方感激牠為大家帶來愛和歡樂
今日 11:59
【懷念Jasper】港大圖書館治療犬Jasper逝世　館方感激牠為大家帶來愛和歡樂
【防疫措施】陳肇始稱有需要會探討收緊私人和家庭聚會　籲市民避免參與跨家庭聚會
13:52 2021/01/05
【防疫措施】陳肇始稱有需要會探討收緊私人和家庭聚會　籲市民避免參與跨家庭聚會
【新冠疫苗】科興新冠疫苗巴西測試有效率僅約5成　藥劑師學會：長者注射有效率或會更低
今日 13:00
【新冠疫苗】科興新冠疫苗巴西測試有效率僅約5成　藥劑師學會：長者注射有效率或會更低
軟件 社交平台 私隱條例 Facebook WhatsApp

最高瀏覽

【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
16:50 2021/01/12
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元
12:54 2021/01/12
【年輕媽媽】24歲單親媽領1.1萬元綜援養兩子　用iPhone 11呻生活艱難：每月最多存千元
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
12:36 2021/01/12
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣