【財政預算案】安永料今年度財赤達3630億　倡向全港市民派5千元消費劵

▲ 會計師行安永（EY)預計，香港今個財政年度赤字將高達3,630億港元，等於去年預計本地生產總值的13.5%，為有紀錄以來最高。（李淇攝）

財政預算案下月底出爐，會計師行安永（EY)預計，香港今個財政年度赤字將高達3,630億港元，等於去年預計本地生產總值的13.5%，為有紀錄以來最高。今年三月底的財政儲備，亦將降至7973 億元，相當於僅11.3個月的政府開支，安永估計，本港未來兩年都會持續赤字，即使國內市場好轉，國外市場因疫情而不受控，將繼續影響香港經濟。

安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，受新冠肺炎疫令去年全球經濟陷入嚴重收縮。政府為此投入超過3千億港元紓困，令財政赤字大幅推高，而疫情導致的衰退亦令政府主要收入來源減少。但她認為，如疫情在今年內有好轉，有關數字將會見頂，即意味著明年雖仍預計為赤字，但未必會高達3千多億港元。

安永建議，政府再推出總額約1千億港元的一次性紓困措施，以支援市民及企業，包括向所有港人派發5千元的電子消費券，促進本地消費，料帶來1.4％ GDP增長。

另外，他們又建議政府容許僱員，因應疫情關係而花費的額外開支可扣稅，包括扣減因工作需要而支付的病毒檢測費用，以及在家工作30天或以上港人，可以一律作24,000港元的定額扣稅，或以實報實銷方式扣稅，預佔政府20億港元開支。

他們亦建議，允許企業為員工於認可培訓機構的培訓開支，獲200％的稅務扣減，以鼓勵企業積極培育未來人才等。

另外，安永又提出多項促進大灣區發展，以及創新科技、金融服務發展的稅務優惠措施，包括政府應尋求國家稅務總局的支持，免徵香港居民企業從大灣區子公司獲得股息的預提稅，以及引入新的稅務優惠，吸引優秀的高新科技或創意企業進駐「港深創新及科技園」。

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記者：李淇