立法會秘書處教用Zoom投票　僅2議員現真身

▲ 陳振英分享學習過程，稱學懂如何「完美地」運用虛擬背景。（林曉君攝）

立法會大會下午通過有關在事務委員會、法案委員會及小組委員會，用Zoom召開正式會議議案後，秘書處隨即安排「示範課程」，不過親自出席實體課程的議員，只有立法會主席梁君彥和金融界議員陳振英，兩人逗留逾半小時後離開。

陳振英事後和傅流螢分享學習過程，謂今次主要教如何用Zoom投票，亦教了如何「完美地」運用3個為議員「特製」的虛擬背景。

投票方面，會先進行點算贊成票、其次是反對票、棄權票，秘書處在議員舉手後，會逐一讀出投票議員的名字，如有任何差錯，議員可即時反映。

早前一些視像會議，不時可見有議員不懂和鏡頭「保持距離」，頭特別貼近鏡頭，眼耳口鼻被無限放大，陳振英就話，示範課程有教如何調校光暗、如何在一個適合的距離，與虛擬背景完美融合。他又透露，有三個虛擬背景可以選擇，包括有「立」字背景、議事廳背景，議員彷如真的坐在議事廳內開會。

不過，他就指，今次未能做到秘書處在投票前5分鐘透過短信通知議員即將進行投票的示範。至於如何保持視像會議的議會秩序，亦沒有提及，不過他認為視像會議會更簡單，只要主持會議者直接「熄咪」即可。

秘書處是次貼心安排，其實並非個個議員知情，有議員並不知道有示範，亦有不少議員安排議員助理去聽示範課程，再回去教他們。據悉，有議員「活學活用」，透過Zoom參與示範課程。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS