【北上避疫】港人返内地避疫不滿隔離酒店 投訴價錢貴服務差飯菜有蟲

新冠肺炎疫情持續，部分港人返回內地避疫。有關注中港交流的媒體平台近日指，60多名在香港赴廣東惠州隔離的港人，聯名投訴惠州的一間隔離酒店收費昂貴、環境惡劣，且飯菜有蟲，并在微信公開事件。

有關注中港交流的媒體於微信公眾號發文，稱 60多名港人在未被告知之下，被安排至位於惠州龍門縣的一間酒店隔離，到酒店後才知該處單日隔離費用為470元（人民幣，下同，約564港元），而惠州市內其他隔離酒店平均價格約250元（約300港元），超乎他們的預期和承受能力。

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信中稱，他們獲悉價格後，試圖與酒店人員交涉，但稱遭酒店多名保安人員高舉警棍與他們談判,無奈下只好入住。信中還稱，酒店送餐不準時，飯菜有蒼蠅等昆蟲、雞肉有毛，且不允許他們叫外賣，床單浴袍有污漬，電視無法觀看，亦無暖氣供應，酒店環境也很骯髒。

有涉事港人稱，一名 4、5 歲女孩因摔傷頭部大量出血、鮮血沾染床單，但酒店遲遲未安排女孩送院，母親感無助不禁坐在地上嚎啕大哭。他們要求轉移至其他隔離酒店，以及要求涉事酒店減價。該些相片真偽無法確認，該文隨即亦因違法内地相關法規被刪除。

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事件引起内地網民熱議，有網民批港人小題大作，「香港人愛動不動就說要投訴」、「既然如此矜貴就不要返內地，滾回香港。」、「你是去度假啊？誰逼你去内地了？」、「幹嘛來受罪呢？回香港不好嗎？」

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責任編輯：羅嘉欣