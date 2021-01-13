【勞工假】政府倡明年增佛誕為法定假日　隨後每兩年增加1天　2030年與17天公眾假期看齊

特首林鄭月娥去年初提出將俗稱勞工假的法定假期由12日增至17日，與公眾假期看齊。勞工及福利局今日（13日）建議，每2年增加1日假期，花8年時間將假期日數看齊，首個增加的假期為2022年佛誕。

勞福局向立法會人力事務委員會提交文件，爭取在本屆政府任期內把修訂《僱傭條例》草案提交立法會審議，目標是在2022年實施首天新增的法定假日，2030年完成法定假日日數與公眾假期日數看齊。

當局建議，新增的5天法定假日的日子可按次序增加，依次為佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節及耶穌受難節翌日。

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勞福局指，一次過或在短期內把法定假日與公眾假期的日數劃一，可能會對僱主尤其中小微企，以及部分行業如零售業、物業管理、保安及清潔服務和飲食業，造成過度的人力及營運成本壓力。當局認為，在逐步增加假期的建議及考慮到新冠肺炎疫情的影響下，以循序漸進、每隔兩年增加一天法定假日的步伐實施，有助僱主和行業因應情况調整營運模式，作出應對。

勞福局估算，措施會有120萬人，即全港4成僱員受惠，而每增加一日假期，企業每年的潛在額外開支約為6.3億元。局方又指，勞工處於去年10月及11月兩次徵詢勞工顧問委員會的意見，當中僱員代表認為應縮短落實建議所需的時間，但勞資雙方對在2022年實施增加首日假期，沒有太大的爭議。

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記者：徐紹軒