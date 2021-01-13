【馬達‧蓮娜】張繼聰享受隔離21日生活　周秀娜得悉「加監」不禁大哭

▲ 周秀娜和張繼聰拍攝的《馬達・蓮娜》正式開鏡。

電影《馬達‧蓮娜》今日（1月13日）在澳門舉行開鏡儀式，導演陳雅莉、男女主角張繼聰及周秀娜均有出席。抵澳門後接受隔離21日的張繼聰和周秀娜（Chrissie），趁機好好閱讀劇本，投入是次的角色。

在澳門接受隔離21日，阿聰竟表示很享受：「今次所有事都剛好，因為我很喜歡這套戲的劇本，情感很細緻，作為演員要花很多時間去捕捉角色心態。」

他續指：「我較幸運抽到一間較舒適的房，首14天很努力去看劇本，可能上天覺得可以再努力些， 所以多給我7天。我們於隔離期間都會有視像開會，我當這段時間是一個很難得的假期。」

阿聰又表示今次算是離開香港及家庭工作較久的一次，不過澳門劇組團隊的照顧周到，令到自己沒有「思鄉」。

【馬達・蓮娜】張繼聰工作上度過41歲生日 獲劇組送驚喜許願盼疫症快消失

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【太平紋身店】周秀娜+姜濤齊列陣 黃德斌過檔ViuTV首作

不過阿聰卻大爆Chrissie當時得知要「加監」延長隔離期時哭了出來。

Chrissie稱：「在14日隔離期尚有4日時已開始執拾，得知要延長7日那天碰巧是冬至，可能大時大節，內心感觸便哭了。不過我都覺得今次隔離是多了一個好環境，多了時間去感受劇本，令我更加投入角色。」

另外，談到戲中造型，阿聰表示劇組為他準備的中年的士司機造型神似，他試過走入一群中年民工當中，連Chrissie也看不出分別。

二人在戲中有不少親熱戲份，阿聰坦言未有向老婆備案，因對方也是一個專業表演者。Chrissie則表示自己完全沒有備案的需要及擔心，只希望帶出最好一幕給觀眾。